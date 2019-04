Quando e come iscriversi al test di medicina 2019

Il Miur ha pubblicato il bando che regola le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e chirurgia” e in “Odontoiatria e Protesi Dentaria”. Ecco tutte le date e le scadenze per effettuare l'iscrizione al test di Medicina 2019.

Ogni aspirante camice bianco dovrà presentare l'iscrizione alla prova di ammissioneLa domanda avviene esclusivamente in modalità online, attraverso il portale Universitaly ( www.universitalv.it ). Sarà considerata perfezionata soltanto a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test.Al momento dell'iscrizione sul portale,: la prima preferenza sarà quella in cui si svolgerà il test.Il Test si svolgerà. Il candidato sosterrà il test nell'università indicata come "prima scelta".La durata del test è di 100 minuti.In un intervista rilasciata a Repubblica, il Ministro dell'istruzione, Mario Bussetti, assicura che i 9.779 posti disponibili, saranno aumentati del 20%.I risultati del test saranno pubblicati, nell'area riservata ai candidati del sito Universitaty, a partire dal 17 settembre.Il giorno, sempre sul portale,di merito nominativa.I candidati rientrati in graduatoria potranno provvedere all'immatricolazione presso l'Atenei al quale risultano assegnati in base al loro punteggi.