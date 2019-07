Soft skills: l’importanza di lavorare in gruppo

Nonostante siano richiestissime dal mondo del lavoro, in qualsiasi ambito è infatti necessario averle, sonodurante il loro percorso di formazione. Nonostante ottimi voti, quindi, in mancanza delle competenze trasversali potrebbe essere difficile soddisfare alcune delleProprio sullea livello lavorativo e conquistare il proprio posto nel mondo, è focalizzata la puntata diin onda surealizzata in collaborazione conTra le soft skills che è importante avere nel momento in cui ci si affaccia nel mondo del lavoro c’è senza dubbio laSi tratta, come spiega“di una competenza che spessoche però risulta davvero importante quando ci si ritrova a lavorare in team. Maquindi se la scuola non ci ha aiutato? Come spiega Grassucci “Tutte quelle che sono occasioni comeo gli hobby dei ragazzi possono rappresentare delle straordinariee quindi i genitori o gli insegnanti dovrebbero favorirle in maniera equilibrata con l’attività scolastica”. Collegata a questa skill ce n’è un’altra:ovvero la capacità didi comprenderlo e di adattarsi. “In questo senso – continua Grassucci – il rapporto con gli altri, il volontariato contribuiscono in maniera determinate allo sviluppo di questa skill e quindi al successo nel mondo lavorativo”.