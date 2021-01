Maturità 2021: in Inghilterra niente esami, basteranno i voti dei professori. E in Italia?

No all’esame di maturità, bastano i voti dei professori

E in Italia cosa succederà?

L’emergenzacontinua e la scuola, purtroppo, continua a pagarne le conseguenze. In tutto il mondo è una sorta di stop and go per le lezioni in presenza. In alcuni Paesi si pensa perfino più in là, a cosa fare con gli esami di maturità . In, sotto questo aspetto, si è già deciso: niente esame finale per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie a cause delle misure imposte dal governo.Ad annunciare il cambio di rotta è stato, nelle scorse ore, il ministro dell’Istruzione, Gavin Williamson, in risposta alle sollecitazioni presentate dall’opposizione in merito alla gestione degli esami. La maturità non sarà sostituita alcuna valutazione elettronica automatica gestita da algoritmi, come si è pensato lo scorso anno scolastico, salvo una repentina marca indietro dopo le polemiche scaturite. Adesso servirà s. Resta, però, ancora da capire cosa accadrà per le iscrizioni all’università dei neo-maturati.In Inghilterra si è deciso di non far svolgere l’esame di maturità, in Italia, invece, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina,. Recentemente sull’argomento Azzolina ha così risposto: “Ci vuole un po’ di pazienza, prenderemo le decisioni che riterremo essere le più opportune, giuste per studenti e studentesse. Ci sarà il massimo coinvolgimento di tutte le parti in causa, ovviamente anche del personale docente. Ho chiesto agli studenti di preparare delle proposte e poi decideremo quale sarà la modalità più opportuna”.Dunque ancora alcune settimane di pazienza e poi ne sapremo di più. Come più volte ricordato da Azzolina, l’Italia, contrariamente ad altri paesi d’Europa, anche nel 2020, ha svolto gli esami di maturità anche se in forma ridotta (). Alla luce del quadro epidemiologico si deciderà cosa fare, non si può escludere, dunque, che possa riproporsi la stessa formula, d’emergenza, del 2020. Allo stato attuale, però, rimane fissata la formula standard con due prove scritte e l’orale.Secondo un sondaggio di Skuola.net che ha coinvolto oltre 1.500 maturandi,: il, infatti,(con eventuali esercizi pratici). Le altre modalità, inclusa quella tradizionale (con due prove scritte nazionali e l'orale 'normale'), raccolgono i favori al massimo di 1 studente su 10.