Maturità 2021, cancellata causa Covid in Francia. E in Italia?

Maturità, in Francia annullata: valgono le valutazioni durante l'anno

Maturità 2021, cosa succederà in Italia?

Il ministro dell'Educazione nazionale francese, Jean-Michel Blanquer, ha annunciato nella serata di ieri 5 novembre che le. La Francia è il primo paese a prendere una posizione così netta sull' esame di Stato 2021, mentre in Italia il Ministero dell'Istruzione ne ha comunicato le date, anche se non è ancora chiara quale sarà la modalità di svolgimento.Per gli studenti d'oltralpe, annullate le prove in presenza, non è prevista neanche qualche forma di recupero - magari online - degli esami. Non saranno proprio organizzati. Saranno invece. E' successa la stessa cosa durante l'anno scolastico 2019-2020, dopo la prima ondata del Covid 19: Il “Bac”, l' esame di maturità, è stato annullato e per essere promossi è stata necessaria la convalida delle valutazioni mese per mese. Invece, in Italia la ministra Azzolina ha spinto perché lo scorso anno, nonostante la pandemia,commissione interna e maxi-orale opportunamente strutturato. Alla presenza di mascherine e gel igienizzanti.Scelte diverse anche per quanto riguarda questo travagliato periodo di scuola. A differenza che da noi, ormai in Dad al 100%, le superiori in Francia (da oggi alle vacanze di Natale), continuano le lezioni in modalità “ibrida”, con una possibilità di lezioni a distanza a condizione che ogni studente sia presente in classe almeno il 50% del tempo. Finora, con il lockdown varato una settimana fa, tutte le scuole avevano continuato in presenza in classe senza limitazioni.La situazione pandemica si fa critica e tutto, probabilmente, dipenderà da quando ne usciremo. Quel che è sicuro è che le date ci sono: il MI ha comunicato che, e si parla espressamente di "prima prova scritta" con inizio alle 8:30. Anche per i più piccoli, che dovranno fare l'esame di terza media, ci sono alcune indicazioni: "L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2020/2021, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie" si legge nella nota. Legittimo chiedersi, tuttavia, quali saranno le modalità in cui saranno svolti gli esami di terza media e delle superiori. Ci sarà di nuovo il maxi-orale? Si sceglierà una formula "a distanza"? Purtroppo, è ancora tutto avvolto nel mistero, a eccezione di questo piccolo indizio riguardante il calendario fornitoci dal MI. A riguardo, poi, durante un’intervista al Corriere.it , la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina non ha sciolto il dilemma: rispondendo ai primi dubbi in merito all’esame di Maturità 2021, cercando forse di rassicurare il più possibile i maturandi, ha affermato: “È un po’ prematuro, capisco le ansie dei maturandi. Affronteremo il problema”.