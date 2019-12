Le 5 app di Natale da avere sul proprio smartphone

5. Messaggi dal Polo Nord

4. Ricette Natalizie

3. Babbo Natale Segreto

2. Conto alla rovescia

1. Lista dei regali

è ormai definitivamente alle porte:! Noi di Skuola.net abbiamo selezionatoche devi provare in vista dell’arrivo impellente del Natale. Cosa aspetti a provarle tutte?Per divertire amici e cuginetti più piccoli quest’app è perfetta! Sarà come fare! E’ facilissimo usarla e divertire e sorprendere i più piccini!L’app, disponibile sia su Google Play che sull’App Store degli iPhone si chiamaOvviamente a Natale ciò che non può mancare è il. Ecco perché altre due interessantissime app sono quelle che ti indicano delle. Su Google Play la migliore app di cucina per Natale si chiama, mentre su App Store potrete trovare tante ricette sull’app che si chiamaUn gioco per lo più americano che però sta avendo successo anche qui è il: ovvero quandoognuno sorteggia a caso una persona del gruppo al quale fare il regalo, e poi il giorno di Natale, e solo dopo si rivela l’ideatore del regalo. Sugli store delle app ci sono tantissime applicazioni per, senza preoccuparsi del lato tecnico, ma solamente sbizzarrendosi con i regali, lasciando il sorteggio all’app in questione. Un’app su tutte ha ottime recensione, uguale sia su Google Play che su App Store, e si chiamaAccanto al calendario dell’avvento perché non affiancare anche un comodocon un countdow che arrivi fino al 25 dicembre da tenere sempre con te sul proprio telefono?è l’app che fa al caso vostro, con tantie tanteda ascoltare e riscoltare aspettando il 25! Ovviamente disponibile sia su Google Play che su App Store.L’ultima app, ma non per importanza, che ci sentiamo di consigliare è l’app che può essere un vero e proprio salvagente per. Quante volte ci dimentichiamo di comprare un pensiero a un amico o a un parente e quindi finiamo per dover rimediare la sera del 23 o addirittura il 24 dicembre mattina? Ecco, con quest’app ogni dimenticanza sarà un ricordo!e segna ogni costo e spesa. L’app, disponibile sia su Google Play che su App Store si chiama