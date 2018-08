Maturità VIP, i top e i flop: tutti i voti dei famosi agli esami

Davanti alle tracce degli esami di maturità siamo tutti uguali, parola di vip.

Prima di avere successo, infatti, erano degli studenti proprio come te. I personaggi che ogni giorno popolano le tv e i social di tutto il mondo, hanno dovuto studiare e sudare sui libri. A scuola, però, erano bravi o no?

Maturità, i voti dei vip

C'è chi raccoglie un onorevole 80/100 come il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, c'è chi invece prende 60/100 come Mario Balotelli. Non solo: c'è Francesca Chillemi, ex Miss Italia che ha raccolto 67 punti su 100, esattamente come la campionessa di tuffi Tania Cagnotto: tra un impegno agonistico e un esame, l'ex tuffatrice ha preso 67/100. Bene Aldo Montano, olimpionico di scherma, che può vantare un buon 54/60. L'attrice Diana Del Bufalo, invece, non ricorda con piacere la maturità: solo 60/100.Il cantante, invece, a scuola si è impegnato e ha superato la maturità con un buonissimo 55/60. La giornalista Cristina Parodi era già a scuola esempio di professionalità e impegno:con 60/60.

Poi ci sono i politici: Matteo Renzi si è diplomato con 60/60, Luigi Di Maio con 100/100, Giuseppe Conte con 60/60, mentre Alessandro Di Battista ha preso 46/60. Rocco Casalino, ex Grande Fratello, nuovo portavoce di Palazzo Chigi, ha ottenuto il diploma tecnico commerciale con 60/60. Virginia Raggi, invece, 55/60 allo scientifico. Alessandra Mussolini ha ottenuto un ottimo 57/60. Ancora meglio Maria Elena Boschi con 60/60.

Il comico Luca Bizzarri ha superato l'esame di maturità con 42/60: un risultato non proprio esaltante. Bene, invece, Federico Moccia: diploma al classico con 60/60. Altrettanto anche Noemi, studentessa modello diplomata con 60/60. Ottimo risultato anche per Giovanni Allevi, diplomato con 60/60. L'attore Salvatore Esposito, star di "Gomorra", ha ottenuto 77/100. L'attore Edoardo Leo, invece, 37/60.

I vip senza diploma

Poi c'è anche chi la maturità non la riesce a ottenere, come i rapper Emis Killa e Fedez: entrambi hanno preferito la carriera musicale. E poi c'è Gigio Donnarumma, portiere del Milan, che dopo aver rinunciato agli esami l'anno scorso, forse quest'anno riuscirà a rimediare.