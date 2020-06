Maxi orale di maturità: com'è strutturato? Tutto quello che dovresti sapere

La struttura della prova orale della maturità

L'esame diè ormai in partenza. E' un esame diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Illo ha voluto semplificare per far fronte all'emergenza coronavirus. Via le prove scritte, è rimasto l'orale che si farà in presenza anche se si dovranno rispettare tutte le misure di sicurezza previste., ma già da lunedì 15 è iniziata a muoversi la macchina organizzativa con le commissioni d'esame che hanno estratto la lettera da cui far partire l'orale e stilato il calendario d'esami.Ladella maturità 2020 sarà più complessa rispetto a quanto abbiamo visto negli altri anni e si compone di, così come indicato dal Ministero dell'Istruzione tramite l'ordinanza del 16 maggio e confermato dal decreto scuola approvato il 6 giugno. Il tutto avrà una durata di circa un'ora.Il candidato dovrà centrare tre obiettivi:- dimostrare aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline,- di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.- saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi le esperienze svolte nell’ambito dei Pcto e le competenze previste dalle attività di Cittadinanza e Costituzione.Ecco cosa consiste, nel dettaglio, il maxi orale della maturità 2020.La prima fase è. L'argomento è stato assegnato dai docenti entro il 1 giugno e gli studenti dovevano inviarlo entro sabato 13. I docenti avevano facoltà di scegliere un argomento diverso per tutti i maturandi o assegnare lo stesso argomento.. Dunque l'orale partirà al classico da Greco e Latino, allo scientifico da Matematica e Fisica. Per i licei musicali, ad esempio, la discussione andrà integrata con una performance individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti.Successivamente ci sarà la discussione di un, già oggetto di studio durante l'ultimo anno,(una poesia, uno stralcio di un romanzo, un saggio) studiato durante l’anno e contenuto nell’elenco indicato dal Consiglio di classe nel documento del 15 maggio (quest’anno da compilare eccezionalmente entro il 30 maggio).Dopo le prime due fasi,: il candidato dovrà rispondere su un argomento interdisciplinare, in particolare su un argomento che sarà assegnato dalla commissione e può essere un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema. Il candidato dovrà dare saggio di saper effettuare iGli studenti dovranno esporre(Percorsi per Competenze trasversali e l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro), mediante la realizzazione di un presentazione multimediale o relazione.Infine gli studenti dovranno rispondere alle domande sulle attività diche potrebbe, su richiesta della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, anche riguardare come lo studente ha vissuto il lockdown e tutto ciò che ha comportato.