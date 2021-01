Maturità 2021, tutti ammessi come lo scorso anno? Forse no

Maturità 2021: tutti ammessi all'esame come lo scorso anno? Probabilmente no

Maturità 2021: come potrebbero essere strutturate le prove

Come successo lo scorso anno il Ministero dell’Istruzione potrebbe riconfermare il maxi orale come unica prova d’esame con la presenza dei docenti interni e del solo presidente esterno .

come unica prova d’esame con la presenza dei e del . L’esame potrebbe essere articolate in due prove, la prima scritta e la seconda orale. Su questa posizione punterebbero le forze politiche del Partito Democratico.

Sono previste per fine gennaio leufficiali relative alle modalità di svolgimento della. Dopo l’e l’introduzione della, la ministrasta studiando diverse formule per garantire anche lo svolgimento dell’per le scuole superiori (e per le scuole medie).Non si conosce ancora come saràma iniziano a circolare le varie ipotesi. E' molto probabile, secondo le prime indiscrezioni, che non ci sia l’di tutti gli studenti, anche in presenza di insufficienze come lo scorso anno. Vediamo insieme lache ha deciso di seguire la titolare die quali sono lepiù accreditate sulle prove.Nonostante lee lache il mondo scuola ha vissuto dopo la pandemia da Covid 19, il Ministero dell’Istruzione è già a lavoro per stabilire ledella Maturità 2021 e il. La linea che la ministra potrebbe seguire potrebbe seguire quella intrapresa lo scorso anno, con, ma a differenza del 2020 potrebbe non essere prevista l’di tutti gli studenti. Ricordiamo, infatti, che lo scorso anno tutti gli studenti hanno potuto sostenere lil maxi orale, anche in presenza di insufficienze, salvo casi estremamente gravi ed eccezionali. Per quanto riguarda la maturità 2021, l’esame ha trovato spazio nella, che affida al ministero il compito di elaborare e adottare misure specifiche per l’e per la, in questa situazione di emergenza.I dubbi sulleche i maturandi dovranno affrontare a giugno sono ancora tanti. Ci sarà solo uncome lo scorso anno o saranno reintrodotte le? La ministraha confermato chegli esami di Stato e che si augura che “l’esame si possa svolgere in presenza, nelle giuste condizioni di sicurezza”. Nel frattempo il Sole24ore ha riportato lesu cui il MI sta lavorando riguardo la struttura della maturità 2021. Vediamole insieme.Un altro interrogativo riguarda lo svolgimento delle: sebbene non sia ancora certo se sarannoalla maturità, la tendenza sarebbe quella di prevederle per il solo recupero degli apprendimenti. Lo stesso discorso andrebbe applicato per l’che, a causa dell’emergenza, non ha permesso il normale svolgimento delle attività presso le aziende.