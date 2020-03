Maturità 2020, la seconda prova potrebbe saltare?

La Maturità 2020: come sarà?

Possibili cambiamenti alla Maturità 2020?

Maturità 2020: commissione interna e niente seconda prova?

Maturità 2020 slitterà a settembre?

In questi giorni di grande, anche e soprattutto nel comparto scuola, un elemento che sta seminando dubbi e domande tra gli studenti è senza dubbio l’argomento. Come potranno i maturandi affrontare l’ esame di Stato a giugno? Il Ministero dell’Istruzione cambierà nuovamente la formula della Maturità motivazioni legate all’emergenza sanitaria? Sarà accorciata o abolita la seconda prova scritta? L’esame sarà svolto solamente in forma orale? Per ora queste domande ancora non hanno risposta certa: riportiamo quindi le ultime ipotesi e indiscrezioni apparse su un articolo de Il Corriere della Sera.La Maturità sembra, tra i vari cambiamenti che ha subito negli ultimi anni dovute alle ultime riforme della scuola, e quest’anno che a seguito dell’emergenza sanitariaquale aspetto avrà. Iniziamo dalle prime certezze: secondo quanto riportato dal quotidiano, la Ministra dell’Istruzione Azzolina sarebbe dell'idea che se si tornasse a scuola il 3 di aprile, come ad oggi stabilito,. I problemi potrebbero arrivare se venisse prolungato il periodo di inattività della didattica all’interno degli istituti, in questo caso si stanno prefigurando: vediamoli insieme.Innanzitutto è bene ricordare che ad oggiin merito a cambiamenti sull’esame di Stato 2020: ad oggi quindi la maturità continua ad avere la struttura che conoscete. Tuttavia la Ministra ha dichiarato nelle scorse ore che, e che probabilmente in questi giorni al Dicastero di Viale Trastevere si sta riflettendo proprio sulla, qualora. Dopo questa doverosa premessa, secondo le ultime ipotesi riportate dai media (non assolutamente ufficiali),. Ma le misure di emergenza potrebbero non essere solo queste.Un'altro dei possibili scenari riportati da Il Corriere della Sera, sempre in caso di emergenza, è quello di optare per la scelta di una commissione d’esame di natura totalmenteanziché(ovvero 3 docenti esterni e tre interni), come già avvenuto per altre emergenze, come il terremoto dell’Aquila del 2009. Accanto a questa ipotesi spunta anche fuori. Anche in questo caso sarebbe un provvedimentosempre per il terremoto 2009, quando addirittura, in favore di un esame composto, ma sembrerebbe non essere questa la via preferita dalla Ministra, che potrebbe optare per un semplice, qualora le chiusure siano prolungate fino a maggio.Nel frattempo fioccano le petizioni sulla piattaforma Change.org che chiedono di cancellare le prove scritte, di prevedere commissioni interne e di ridurre i programmi per l’esame di quest’anno.Improbabile infine l’opzione che prevede, con il recupero delle ore perse tra giugno e luglio, suggerita da Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola. Uno dei motivi è, programmati proprio per settembre. Rinviare l’accesso agli atenei potrebbe essere problematico, soprattutto in vista dei lunghi slittamenti di graduatoria che corsi come Medicina e Chirurgia avranno di certo per tutto il periodo autunnale.