Quando escono le materie della maturità 2021?

Le materie della maturità 2021: data di uscita

Materie di seconda prova e dei commissari esterni 2021: quando escono

Uscita materie maturità 2021: le date

Maturità 2007 : 17 Gennaio

: 17 Gennaio Maturità 2008 : 08 Gennaio

: 08 Gennaio Maturità 2009 : 21 Gennaio

: 21 Gennaio Maturità 2010 : 15 Gennaio

: 15 Gennaio Maturità 2011 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2012 : 20 Gennaio

: 20 Gennaio Maturità 2013 : 28 Gennaio

: 28 Gennaio Maturità 2014 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2015 : 27 Gennaio

: 27 Gennaio Maturità 2016 : 28 gennaio

: 28 gennaio Maturità 2017 : 30 Gennaio

: 30 Gennaio Maturità 2018 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2019 : 18 Gennaio

: 18 Gennaio Maturità 2020: 30 Gennaio

Quando la lista dei nomi dei commissari esterni 2021?

Quanto bisogna aspettare prima di sapere se la seconda prova 2021 sarà multidisciplinare o meno? E quando sapremo se il commissario esterno correggerà la prova di italiano o, invece, lo scritto di indirizzo? Scopriamolo.Iniziamo col dire che a partire dalla riforma del 2018, ci sono stati diversi cambiamenti: ricordiamo le buste del 2019 e il maxi orale del 2020, necessario per via della pandemia.Cosa aspettarsi allora dallaSe tutto dovesse svolgersi "normalmente", ledovrebbero uscire a fine gennaio. Per il secondo scritto, infatti, il MI potrà scegliere "una o più materie" (come per gli anni scorsi). Questo vuol dire chePer sapere cosa accadrà, dovremo aspettare, che ogni anno avviene entro il mese di gennaio, per sapere se il ministro continuerà a scegliere la doppia materia o si tornerà a una traccia che riguardi una materia sola.Non esiste una data fissa per, ma fino ad ora, ogni anno, sono stati scelti i giorni della seconda metà del mese di gennaio per la comunicazione. Per conoscere quali saranno leche si affronteranno il prossimo giugno, e per quali avranno un commissario esterno o interno, si dovrà quindi aspettare gennaio 2021 e l'annuncio del MI, che pubblica nello stesso momento le due liste.Sappiamo quindi che leusciranno entro gennaio. Ma per potersi fare un'idea della data precisa, possiamo ripassare come è andata negli altri anni.EccoMa quando usciranno invecePer quelli dovrete attendere ancora qualche mese. Infatti, solitamente. Tuttavia, visti i cambiamenti della maturità, nulla vieta al MI di anticipare questa data.Serena Rosticci