Elaborato maturità 2021: quali materie deve includere?

Maturità 2021: quali materie deve trattare l’elaborato?

Elaborato Maturità 2021: come dovrà essere?

La Maturità 2021 si sta avvicinando giorno dopo giorno e con lei anche le informazioni su come sarà strutturata stanno via via arrivando. Una delle parti fondamentali di questo esame di Stato 2021 è. Ma su cosa si dovrà farlo? Scopriamolo.Il Ministero dell’Istruzione, in attesa della pubblicazione dell’ordinanza di Maturità 2021, ha rilasciato un comunicato stampa nel quale ha iniziato a delineare le primein merito all’esame di Maturità 2021.Nessun esame scritto, ma solo unche inizierà dalla discussioneche ogni maturando dovrà preparare e presentare alla Commissione d’esame. Ma quali materie deve includere questo scritto? Ebbene, come si può leggere dalla nota ministeriale, l’elaborato riguarderà, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente.Ma quindi come dovrà essere l’elaborato di Maturità 2021 e quali materie dovrà includere? L’argomento dell’elaborato riguardante le materie di indirizzo sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studentedal Consiglio di classe. Ogni docente seguirà un gruppo di studenti. Ragazze e ragazzi saranno accompagnati durante la costruzione del loro elaborato, che dovrà essere. L’elaborato potrà avere, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto. Dunquee avrai molta libertà nella scelta del percorso da seguire per redigerlo, il tutto sotto l’occhio vigile del tuo insegnante, pronto ad aiutarti.