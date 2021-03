Maturità 2021, elaborato: proposta di spostare al 7 giugno la consegna

Elaborato Maturità 2021: quando si deve consegnare?

Anche se ancora non è stata pubblicata l’ordinanza ufficiale,dell’esame di Maturità 2021. Uno degli elementi fondamentali dell’ esame di Stato 2021 che si svolgerà a giugno è, assegnato dal Consiglio di classe a ogni maturando e che dovrà riguardareÈ però la sua data dia essere messa in discussione; scopriamo come mai.L’elaborato di Maturità 2021, come stabilito dal comunicato stampa del Ministero dell’istruzione che anticipa l’ordinanza ufficiale, sarà l’elemento, l’unica prova dell’esame di quest’anno. Dunque proprio per questo è così importante e, sulla base del, che potranno essereanche con apporti di altre discipline, esperienze relative aio competenzepresenti nel curriculum dello studente. L’argomento dell’elaborato sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studentedal Consiglio di classe. Da quella data in poi ragazze e ragazzi saranno accompagnati durante la costruzione del loro elaborato dai docenti interni alla classe fino alla data diQuindi l’elaborato di Maturità 2021 dovrà essere consegnato dai maturandi ai docenti; tuttaviacon la scelta di questa data di consegna. Infatti, come riportato da OrizzonteScuola , il(Consiglio superiore della pubblica istruzione) nelle ultime ore è intervenuto sull’argomento per suggerire: “di modificare il termine di assegnazione a ciascun candidato dell’elaborato, fissato al 30 aprile dal comma 1, lettera a), facendolo coincidere con il termine previsto per l’elaborazione del documento del consiglio di classe indicato dall’art. 10, comma 1. Conseguentemente si suggerisce lo spostamento della data di trasmissione dell’elaborato al docente di riferimento dal 31 maggio al 7 giugno.” Ma per sapere se il suggerimento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione verrà preso in considerazione non resta che attendere, attesa a giorni.