Quando consegnare l'elaborato maturità 2020

Consegna elaborato maturità 2020: come farla correttamente

Rispettare la scadenza del 13 giugno (secondo l'ordinanza non ci sono limiti di orario, ad eccezione di indicazioni da parte della vostra scuola).

Usare la posta elettronica per consegnare l'elaborato: basterà quindi allegarlo a una mail compilata secondo le istruzioni fornite dalla scuola.

Includere in copia anche un indirizzo istituzionale della scuola o altro indirizzo dedicato, che vi comunicheranno i vostri professori.

Non è necessario l'invio tramite PEC.

Non è necessario stampare e consegnare una copia "fisica" dell'elaborato alla commissione (se non esplicitamente richiesta).

Cosa succede se non si consegna l'elaborato di maturità 2020?

Come molti di voi di certo sanno - e se non lo sapete, ve lo diciamo noi! - queste sono le ultime ore per completare e consegnare. E' molto importante finire e studiare l'elaborato per essere preparati per il maxi orale che attende i maturandi dal 17 giugno, perché proprio dalla discussione dello stesso inizierà l'esame.Si tratta quindi di dare gli ultimi ritocchi e premere "invio" perché tutto vada per il meglio. Certo, però, è essenziale anche conoscere la procedura corretta per essere sicuri che tutto si svolga senza errori. Non sapete quale sia? Tranquilli, ve lo spiega Skuola.net sulla base dell' ordinanza ministeriale del 16 maggio e della nota del 28 maggio concordato con i docenti deve essere inviato entro il 13 giugno alla commissione secondo l'ordinanza ministeriale. Secondo l'articolo 7 comma 1: "L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno".Ladà alcune importante indicazioni su come trasmettere ai professori l'elaborato svolto ed effettuare correttamente la consegna. "La trasmissione dell’elaborato - si legge - da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Non si ritiene necessario né opportuno l’invio tramite PEC, che rappresenterebbe un inutile aggravio per i candidati e per le istituzioni scolastiche." Quindi, per, è importante ricordarsi questi elementi:Non riuscite a consegnare? Tranquilli, questo non comporta di per sé la bocciatura. Tuttavia, come spiega la nota ministeriale del 28 maggio, "Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione [...] si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame." Questo vuol dire che,, dovrete comunque, e sarete penalizzati in termini di voto per non aver consegnato il lavoro.