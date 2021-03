Maturità 2021: date e calendario Esame di Stato

Maturità 2021: calendario e date

Maturità 2021: le materie dell'elaborato

Liceo classico : Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca,

: Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca, Liceo scientifico : Matematica e Fisica,

: Matematica e Fisica, Liceo linguistico : Lingua e cultura straniera 1 e Lingua e cultura straniera 3,

: Lingua e cultura straniera 1 e Lingua e cultura straniera 3, Liceo delle Scienze umane : Scienze umane,

: Scienze umane, Liceo artistico indirizzo arti figurative Grafico-pittorico : Discipline pittoriche,

: Discipline pittoriche, Istituto tecnico settore economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing : Economia aziendale,

: Economia aziendale, Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Grafica e comunicazione : Progettazione multimediale e Laboratori tecnici,

: Progettazione multimediale e Laboratori tecnici, Istituto professionale indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Articolazione Accoglienza turistica: Laboratorio di servizi di accoglienza turistica e Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva.

Maturità 2021: data e struttura

Maturità 2021: voto, ammissione e crediti scolastici

Lasicuramente preoccupa già gli studenti che frequentano il quinto anno di scuola superiore. Nonostante tutte le naturali incertezze che stanno caratterizzando questo anno scolastico, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'ordinanza ufficiale sugli esami di Stato 2021 . Scopriamo quindi tutti gli appuntamenti di questa Maturità 2021.Anche se sono ancora molti gli studenti in Dad, la Maturità 2021 si farà e. L’Esame prevedema nessuna prova scritta. Gli orali partiranno dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe. L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidatoEcco alcune materie di indirizzo:Gli esami orale di Maturità 2021, le uniche prove che gli studenti dovranno affrontare, inizieranno il 16 giugno alle 8.30. L’elaborato,che verrà chiesto di esporre all'esame dalla Commissione, sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che, esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento () o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. L’elaborato, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto. Dopo la discussione dell’elaborato,nell’ambito dell’insegnamento di, si continuerà poi con l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto)con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Ci sarà spazio per(Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver. La durata indicativa del colloquio sarà diIlsarà attribuito fino a un massimo di, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con. La valutazione finale sarà espressa in, sarà possibile ottenere ladei candidati sarà disposta,, dal Consiglio di classe. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno,. Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che non rappresenta, anch’esso, un requisito di accesso., con il Presidente