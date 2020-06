Insufficienze da recuperare a Settembre? I consigli utili per farcela

Organizza bene lo studio

Evita di studiare nelle ore più calde

Studia con gli schemi, ma mai a memoria!

Allenati con gli esercizi

Confrontati con i compagni di classe

Non rinunciare alle vacanze

Nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato la didattica di questi ultimi mesi e l’a conseguente mpossibilità di tornare a scuola, l’anno scolastico si è da poco concluso con modalità diverse dal solito. Se fino allo scorso anno infatti, tutti gli studenti che presentavano insufficienze a fine anno, a settembre dovevano recuperare del debito per essere ammessi alla classe successiva, il prossimo anno scolastico invece non sarà caratterizzato dai tradizionali esami di riparazione.Dall'infatti le scuole dovranno organizzare i recuperi dato che il Ministero dell’Istruzione ha imposto alle scuole l’attuazione di unper ciascuno studente che presenta voti inferiori ai sei/decimi. In ciascun PAI devono dunque essere specificati “gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento” e le strategie per il miglioramento di questi ultimi.Per questo, anche se non si dovranno sostenere esami di riparazione veri e propri, in questi mesi estivi è comunque importante studiare autonomamente le materie in cui si hanno maggiori carenze dato che nel corso del prossimo anno le valutazioni in itinere terranno conto anche del recupero delle lacune pregresse. Come conciliare allora lo studio e le vacanze? Ecco i consigli di Skuola.net!Per evitare di accumulare troppi argomenti a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico, è opportuno farein cui venga distribuito. Non è consigliato sovraccaricare troppe ore in pochi giorni, è meglio invece dedicarea qualche preciso argomento organizzando tutto lo studio uniformemente nel corso dei mesi estivi. In questo modo a Settembre sarà più semplice seguire le lezioni ed equipararsi allo stesso livello degli altri compagni di classe.Guarda anche:Il caldo, spesso intollerabile, è nemico della concentrazione e della voglia di studiare. Per questo è meglio aprire i libri nelle ore meno calde della giornata, come ad esempio il tardo pomeriggio o la sera.per molti rappresentano un insostituibile alleato nello studio soprattutto perché aiutano la focalizzazione dei concetti e quindi la comprensione degli argomenti, senza per questo impararli a memoria. La mera memorizzazione infatti non è mai un buon metodo di studio!Se l’insufficienza riguarda materie che hanno una parte pratica come matematica, fisica, latino, greco ecc, è importante dedicare un po’ di tempo anche alloche consolidano e rendono efficace la teoria studiata: fare gli stessi esercizi somministrati dal docente nel corso dell’anno è l’ideale per comprendere il proprio grado di preparazione.Se qualche argomento è troppo ostico e risulta difficile da comprendere in modo autonomo, in mancanza del chiarimento diretto del docente, puoi sempre fare affidamento sull’aiuto di qualche compagno di classe che invece ha compreso bene la materia. Questo tipo di confronto è molto utile per capire meglio il tipo di preparazione e quindi di conoscenze che il docente si aspetta.Un piano di studi ben fatto considera sicuramente anche la parte relativa ale al, altrettanto necessaria. Insomma studiare va bene, ma è importante anche ritagliarsi momenti e giornate di totale relax per ricaricare le energie dopo un anno intenso di studio. Insomma,per iniziare al meglio il nuovo anno a Settembre.