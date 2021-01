Maturità 2021, il diploma cambia: ecco come

Cos’è il diploma europeo maturità 2021

Istruzione e formazione, conterrà non solo i dati relativi al profilo scolastico dello studente ma anche tutti quegli elementi che sono riconducibili alle sue competenze, conoscenze e abilità acquisite durante il percorso di studi;

Certificazioni: al suo interno verranno riportate tutte le certificazioni di tipo informatico, linguistico e qualsiasi altro documento di questo tipo rilasciato da Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione; Attività extrascolastiche: questa parte che sarà a cura dello studente, raggrupperà le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite iin seguito ad attività attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

Nonostante manchino circa 5 mesi allasono ancora tanti gli interrogativi ai quali gli studenti non hanno al momento delle risposte. Le modalità di svolgimento dell'esame, sulle quali da giorni circolano le più disparate indiscrezioni prive di ufficialità, non sono ancora state comunicate da Ministero del'Istruzione anche se pare che l'attesa sia quasi terminata.Al momento però qualche certezza sull'esame c'è: vi sarà une ildello studente farà parte della Maturità 2021. Scopriamo insieme queste due novità.Come appena specificato, allafarà il suo ingresso ilovvero un documento tradotto in ben cinque lingue comunitarie. Al suo interno lo studente troverà ovviamente il punteggio ottenuto nell' Esame di Stato ma non solo, ci sarà anche il(European Qualification Framework) che attesterà il diploma superiore . Alla base di tali novità vi è una ragione molto importante, il nuovoinfatti servirà a rendere più agevole, e quindi facile, la presentazione dei documenti inerenti il livello di studio negli altri Paesi che compongono l'Unione Europea. Sarà più semplice, insomma, far comprendere fuori dai confini nazionali il proprio percorso di studi e le competenze acquisite durante i cinque anni i superiori.Allegato al diploma ci sarà anche ilche farà la sua prima apparizione in occasione dellaTale documento all'interno conterrà tutte le info sullo studente legate alle sue competenze, alle attività culturali svolte e alle certificazioni ottenute. Nel dettaglio, il