Crediti maturità 2021, non sai come convertirli? Usa il tool online: lo ha inventato uno studente

Credito scolastico Maturità 2021: come si converte?

Lo studente che inventa il tool per convertire i crediti di Maturità 2021

La Maturità 2021, sono meno di 100 i giorni che ci separano dal suo inizio, che come sappiamo vedrà i maturandi protagonisti di. Tuttavia una questione che riserva ancora dei dubbi è quella legata ai? Come si convertono? Scopriamolo.Il credito scolastico degli ultimi tre anni di superiori attualmente è assegnato in modo tale da avere come somma massima nel triennio: tuttavia quest'anno varrà ben 60 punti.È dunque necessario convertire i valori assegnati in terza e quarta superiori per poter arrivare invece che a 40 punti a. Per fare questo, insieme all’oridnanza di Maturità 2021,del triennio. Tuttavia fare i calcoli potrebbe essere difficoltoso in questo modo, ecco che quindi ci viene in aiuto un tool online.Proprio per cercare di evitare ai maturandi di sbagliare i calcoli nel convertire i crediti di terza e quarta superiore, uno studente ha ben pensato di creare un comodo e semplicissimo tool online chesulla base di quelli raggiunti dai maturandi. Ecco l'idea e le parole dello studente che ha creato questo pratico sito, Daoud Maqsood:"Sono uno studente di una suola informatica di Sesto San Giovanni, così per ‘gioco’, ho fatto un sito web che converte i crediti scolastici che sono stati assegnati a noi studenti in terza e quarta, secondo la tabella di conversione messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione. Penso che sia una cosa carina, che possa tornare molto utile a tanti ragazzi; non è nulla di esagerato, una cosa semplice, che fa una cosa semplice."L'intento del giovane studente è quindi quello di aiutare i tanti maturandi che sono ansiosi di sapere quanti crediti hanno accumulato durante il terzo e quarto anno.Guarda il video sull'esame di maturità 2021