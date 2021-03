Maturità 2021, vaccini agli studenti per un esame sicuro: l'ipotesi

Maturità 2021: ipotesi vaccino per gli studenti

Il tanto temuto esame diè sempre più vicino e gli studenti iscritti al quinto anno si stanno preparando per affrontarlo al meglio. Dopo l’, il Ministero dell’Istruzione ha deciso di rimodulare le modalità d’esame, togliendo le prove scritte e introducendo uncome unica prova.Tra le ipotesi sulla, come riporta il Corriere della Sera , spunta quella che vedrebbe i maturandi in una. Si sta pensando di far farlo loro il vaccino per unaLaintrapresa sul finire dello scorso anno continua a costituire una speranza per la fine dell’in corso. Come rivelano i dati diffusi dal Ministero dello Salute sono attualmente oltre. Tra questi poco meno difanno parte del Orizzonte Scuola , citando a sua volta il Corriere della Sera, ha anticipato che il Governo è a lavoro per definire unche vedrebbe nella corsia preferenziale anche icon età compresa. Da qui l’ipotesi che si voglia procedere con la loro vaccinazione non solo per preservarli dal virus e dallein circolazione, ma anche per garantire lorodurante lo svolgimento degli, il cui inizio è previsto il 16 giugno.Guarda il video su