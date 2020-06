Come fare l’elaborato per l’esame di Maturità

L’elaborato sulle materie di indirizzo: tutte le scadenze

Come fare un buon elaborato sulle materie di indirizzo

Tutti i maturandi in questi giorni di scuola hanno iniziato il maxi ripasso di tutte le materie poiché fra poche settimane dovranno sostenere l’esame di Maturità 2020 che quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria si svolgerà in una modalità diversa rispetto al solito. Gli studenti dell’ultimo anno infatti, dal 17 Giugno alle ore 8:30, dovranno sostenere una sola prova, un, della durata di circadi fronte alla commissione composta da soli membri interni e da un presidente esterno.L’ordinanza ministeriale del 16 Maggio 2020 ha dato una struttura definitiva all’unica prova d’esame, stabilendo che il colloquio avrà inizio con l’esposizione di unprecedentemente concordato col rispettivo docente.Entro ili docenti hanno infatti assegnato l’argomento che gli studenti dovranno approfondire in un elaborato scritto il cui limite di consegna è stato fissato alIn sede di colloquio orale ad ogni candidato sarà quindi richiesta un’esposizione orale dello stesso elaborato scritto già visionato dalla commissione.Guarda anche:L’elaborato è stato pensato dal MI come strumento per colmare almeno in parte l’assenza delle prove scritte, in particolar modo della seconda tradizionalmente destinata a valutare la preparazione proprio sulleLa scelta dell’argomento non sarà a discrezione degli studenti ma sarà decisa dai professori che saranno liberi di assegnare un solo argomento per ogni studente o uno per tutta la classe. In quest’ultimo caso però,in quanto è fortemente richiesto undi ogni approfondimento saranno dunque elementi fondamentali per la valutazione, proprio per evitare copiature e lavori svolti in modo piatto e “comunitario” eA tal proposito, la stessa ordinanza ministeriale relativa all’Esame di Stato ribadisce che è richiesto da parte dei maturandi”.Una volta conosciuto l’argomento su cui svolgere il proprio lavoro, per prima cosa è opportunoche si possono fare, coerentemente con il programma svolto. Attenzione però,come la stessa Ministra dell’istruzione Azzolina ha più volte sottolineato, per questoma solo all’interno di quelle di indirizzo.è sicuramente un punto di forza su cui costruire il lavoro che darà l’impressione die non solo il mero argomento assegnato.