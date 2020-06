Maturità 2020: 5milioni di mascherine per l'esame in sicurezza

In arrivo 5 milioni di mascherine per l’esame di Maturità 2020

Durante la conferenza stampa della protezione civile che si è tenuta ieri,ha annunciato cheper gli istituti che tra qualche giorno dovranno ospitare gli esami di Stato 2020,, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti.Non solo, infatti, tutte le protezioni del caso, per alunni, docenti e personale ausiliario."Manderemo negli istituti 5 milioni e duecentomila mascherine, per fare in modo che i ragazzi possano fare gli esami di maturità in sicurezza". Queste sono state le parole pronunciate dal commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri, durante la conferenza stampa con la protezione civile nella giornata di ieri. Ma non è finita qui: infatti Arcuri ha poi aggiunto: “Diamo volentieri questo contributo e ci stiamo preparando a dotare tutte le nostre scuole di mascherine per la riapertura a settembre". MaDomenico Arcuri tiene poi a specificare che, dichiarando: “ci sono 22 aziende italiane che hanno sottoscritto con noi contratti, ci forniranno 1 miliardo 876 milioni di mascherine, nei prossimi giorni se ne aggiungono altre 4. E cosi' supereremo i 2 miliardi di mascherine italiane - sottolineando poi che - il costo medio di queste mascherine è di 42 centesimi, cioè nove centesimi inferiore al prezzo calmierato. 85 giorni fa non c'era nessuna fa nessuna mascherina prodotta in Italia".