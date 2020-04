Maturità 2020: i momenti che i maturandi hanno "perso" a causa del coronavirus

100 giorni alla maturità

Lasi avvicina e non sarà sicuramente come quella agli anni passati. Quest’anno causa Covid-19 l’esame si svolgerà in modo diverso, consisterà infatti in un unico. Non solo però l’esame, i maturandi 2020 vivranno in modo differente anche altreScopri quali sono!Guarda anche:Una delle più importanti e diffuse tradizioni pre-Maturità è quella dei, in cui si festeggia l’essere quasi arrivati alla meta, l’esame finale, che dista appunto 100 giorni. All’ordine del giornoprima di dedicarsi allo studio per il rush finale. Le opzioni sono diverse: una gita fuori porta di un giorno o più, una cena con i prof o altro.ma l’inizio della quarantena qualche giorno prima ne ha impossibilitato lo svolgimento.La notte che ci viene raccontata nel celebre brano di Antonello Venditti non sarà proprio uguale a quella di quest’anno:. Insomma, per i maturandi 2020 nienteabbracciati agli amici più cari sotto un cielo stellato!Come detto in precedenza, la Maturità di quest’anno non prevede prove scritte, sostituite infatti da un colloquio orale con tutta la commissione. Trovarsi di fronte ad un esame del genere, inedito persino per i professori, può destabilizzare parecchio ma. L’obiettivo è terminare il percorso scolastico soddisfatti del proprio percorso e della propria esperienza di maturazione, non a caso si chiama “Esame di Maturità”.Purtroppo, date le norme di distanziamento sociale, nei prossimi mesiper la cena di fine anno. Anche se è un’occasione in meno per stare assieme oggi, non significa che non ce ne saranno altre domani, quindi non disperate: avrete più tempo per cercare una buona pizzeria! Nell’attesa, potete semprePer quanto riguarda invece il viaggio post-esame, sono stati posti dei paletti:(si parla di una possibile ripresa non prima di gennaio 2021) e c’è la concreta possibilità, almeno per questa estate, di non poter uscire dalla propria regione. Quindi. Sì, non saranno disponibili isole greche o altri luoghi altrettanto esotici ma anche la cara vecchia Italia ha qualcosa di interessante da offrire se non volete aspettare l’anno prossimo.