Scrutini esami di Stato 2020: ammissione alla maturità, come funziona

Maturità 2020: tutti i requisiti di ammissione all'esame

Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;

; Aver svolto il monte ore minimo per l'alternanza scuola lavoro e aver partecipato alle prove INVALSI.

Maturità 2020: si può essere ammessi anche con insufficienze?

Esame di Maturità 2020: prove Invalsi e Alternanza scuola/lavoro sono requisito di ammissione

Maturità 2020: ammissione in casi particolari

Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento

Per gli studenti con disabilità, il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del piano didattico personalizzato.

Riguardo all'ammissione agli esami di Stato degli adulti, nella valutazione finale sono comprese le discipline per le quali è stato disposto l’esonero dalla frequenza in seguito al riconoscimento di crediti specifici. La frequenza richiesta è di almeno tre quarti dell’orario stabilito nel percorso di studio personalizzato.

