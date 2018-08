Maturità 2019: le peggiori paure che i maturandi hanno e non ammettono

Oltre alle solite paure che ogni studente del mondo ha, ci siamo mai soffermati a scoprire quali sono i peggiori timori che il povero maturando deve affrontare prima e durante l'esame di Stato 2019? Quelle che tutti noi abbiamo ma ci pesa ammettere?

8. Perdere la calma

7. Essere estratto per primo all'orale

6. La mamma ovunque

5. L'argomento incriminato

4. La scena muta

3. Il mistero delle prove scritte

2. Commissari esterni malvagi

1. La Maturità e basta

La compagna di una vita, quella che non ci "dovrebbe" mai abbandonare nel momento del bisogno quel giorno sarà sicuramente assente,. Al suo posto, in tutto il suo splendore, ecco che ci assalirà un'indescrivibile ansia. Non ci resta cheNon esiste paura peggiore dell'per sostenere la prova orale. Non solo sei il portabandiera dei tuoi compagni, ma avrai una grande responsabilità: dovrai far vedere a tutti gli altri come si svolge l'orale... Di conseguenza ci saranno più persone dentro l'aula che in autostrada durante l'ora di punta.A quanti di noi è capitato di sentir pronunciare da nostra madre la frase: "Voglio entrare ad ascoltare il tuo orale"? Mai ascoltate. Peggio lo sguardo fisso della propria mamma durante un fail clamoroso all'orale o il commissario esterno molto severo? Io personalmente temo più la prima.... non so voi!Prepararsi alla perfezione su tutto il programma è una delle cose più complicate da fare: per quanto ci possiamo impegnare, e possiamo esserne certi... ci chiederanno SOLAMENTE quel tema.L'ansia maggiore che accomuna tutti gli studenti è proprio questa: non avere nulla da dire ai professori durante il colloquio orale. Niente di niente, solo cieli azzurri e rondini che volano dentro la nostra testa.La prova scritta è... Da qui nascono le nostre ansie più grandi. Non sappiamo come saranno nè cosa tratteranno. Peggio di scoprire che la nostra serie preferita non avrà un seguito...Si attende tutto l'anno per scoprire quali saranno i nostri commissari d'esame, e si spera tutto l'anno che per le materie più difficili siano interni (con la speranza che ci possano aiutare). Ma sappiamo tutti che la fortuna non ci assisterà e ci ritroveremmo con il solito commissario esterno severo...., perché non sappiamo cosa ci aspetta, e le cose che conosciamo non fanno altro che aumentare la nostra ansia. Se poi già i compiti in classe e le interrogazioni riescono a farci tremare e sudare freddo, figuriamoci gli esami finali. Un incubo. La cosa più bella della Maturità? I 100 giorni!

Federico Di Giulio