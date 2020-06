Maturità 2020 in sicurezza, le regole per i maturandi: l'infografica che le spiega

Maturità 2020: cosa devono fare i maturandi

Dovrai presentarti 15 minuti prima dell’orario d’inizio: l’arrivo degli studenti dovrà infatti essere programmato per farli arrivare solo poco prima del loro colloquio per evitare assembramenti.

Potrai portare con te un accompagnatore: al colloquio potrà essere presente un solo spettatore e il giorno della prova dovrete presentare entrambi un'autodichiarazione sulle condizioni di salute.

Le scuole avranno una nuova organizzazione: ci saranno dei percorsi da seguire in entrata e in uscita e i collaboratori dovranno sanificare gli spazi quotidianamente, in particolar modo alla fine di ogni colloquio. In più punti dei locali scolastici, inoltre, troverai prodotti per igienizzare le mani.

Tutti dovranno indossare la mascherina: i commissari dovranno avere quella chirurgica per tutto il tempo di permanenza a scuola e dovranno sostituirla alla fine di ogni sessione. Durante il colloquio tu, invece, potrai abbassarla solo se si potrà rispettare il distanziamento sociale di almeno due metri.

Manca sempre meno per l’inizio della. Dopo la pandemia da Coronavirus ilha cambiato le modalità di svolgimento annunciando l’attuazione di un’unica prova: il. Date le vigenti disposizioni governative per il contrasto del virus, ancheè arrivato il documento con tutte le prescrizioni che scuole, studenti e docenti dovranno adottare a partire dal, data d’inizio dellaEcco l’infografica diffusa dal MI sui suoi canali social.Ilha stilato un documento con leda rispettare durante il maxi orale in presenza. Dall’autocertificazione per candidato e accompagnatore alle indicazioni da seguire per evitare assembramenti. Nelle ultime ore sulla pagina ufficiale del Ministero dell’Istruzione è stata pubblicata un’che spiega passo dopo passo tutte le regole dei candidati.Ecco tutto quello che c’è da ricordare prima dell’inizio della