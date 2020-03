I paesi europei che hanno annullato la maturità per il Coronavirus

Maturità 2020: tutti i paesi in cui è stata annullata

Maturità 2020: in Italia come sarà?

L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus è dilagata a livello globale. Quindi non è strano che anche altri Paesi europei stiano iniziando a imporre lockdown proprio come accade in Italia da settimane. Ovviamente tra i primi settori a subire un arresto c’è quello della, tantissimi infatti glianziché in classe.E in vista di queste misure emergenziali, alcuni Governi e Ministeri dell’Istruzione hanno deciso anche di, promuovendo già da ora i propri alunni e permettendo loro di iscriversi all’università senza dover sostenere l’esame: scopriamo insieme qualcosa di più di queste situazioni, per poi capire cosa sta succedendo in Italia.Per ora. I primi ad aver preso questa decisione sono stati gli, che hanno deciso di abolire i test finali. L’altro paese a dire no all’esame di Maturità quest’anno è. Ad annunciarlo il, Arie Slob, che ha dichiarato che le scuole sono state chiuse e che non è chiaro. E visto che gli studenti olandesi avrebbero dovuto sostenere gli esami finaliè l’unica soluzione possibile. Tuttavia,, e i voti finali verranno assegnati basandosi sui giudizi ottenuti nei primi mesi dell’anno scolastico.Dopo aver dato uno sguardo al comportamento europeo, non si può fare a meno di domandarsi cosa deciderà il nostro Ministero dell’Istruzione. Purtroppo per i maturandi 2020, dal Ministero dell’Istruzione ancora. Ma ricordiamo che la Ministra Azzolina e la sua squadrae sono impegnati nell’analisi di tutte lein merito all’Esame di Maturità 2020. Molto infatti dipenderà. Intanto la Ministra ha dichiarato che: “Abbiamo già in mente possibili soluzioni che garantiscano agli studenti di fare un esame serio, giusto, in cui non si perda il sapore dell'esame ma devo“Tuttavia – ha continuato la Ministra -Io devo tranquillizzare rispetto a quella parte di programma, da febbraio a giugno, e garantire un esame che sia reale, rispetto alla parte di programma non realizzata. Stessa cosa vale per gli studenti delle medie."