Orale di Maturità 2020: tutte le spiegazioni sul punteggio

Il punteggio della Maturità 2020: il peso dei crediti e della prova

Maturità 2020: i 5 criteri per valutare il maxi-orale

• Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo: il massimo dei punti attribuibili, secondo i diversi descrittori, è pari a 10.

• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro: il massimo dei punti attribuibili, secondo i diversi descrittori, è pari a 10.

• Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti: : il massimo dei punti attribuibili, secondo i diversi descrittori, è pari a 10.

• Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera: il massimo dei punti attribuibili, secondo i diversi descrittori, è pari a 5.

• Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali: il massimo dei punti attribuibili, secondo i diversi descrittori, è pari a 5.



Maturità 2020, maxi-orale: i criteri di assegnazione dei 5 punti bonus

• I crediti ottenuti nel triennio devono essere pari o superiori a 50;

• La prova orale deve essere valutata almeno 30 punti.



I maturandi dalaffronteranno i primi, ridotti quest’anno al solo. Nel corso della prova, la cui durata massima è di, dovranno infatti dimostrare di possedere una buona preparazione su tutte le materie oggetto di esame e di saper intessere unfra le medesime discipline.La riformulazione della struttura dell’intero Esame di Maturità 2020, ha comportatoMentre negli anni scorsi l’Esame, strutturato in modo tradizionale fra scritti e orale, aveva un peso di maggiore portata, quest’anno invece sarà il totale dei crediti acquisiti nel triennio a valere di più.Ilottenibile rimane invariato ala cui è possibile aggiungere, e ancheCiò che cambia però è la spartizione fra il punteggio della prova e quello dei crediti acquisiti nel percorso di studi:mentreda cui i candidati potranno iniziare il colloquio(ben 20 punti in più quindi rispetto a quelli attribuiti dalla singola prova).Quest’anno infatti gli studenti più meritevoli che nel triennio hanno sempre ottenuto la fascia più alta di crediti, potranno contare su una base di partenza di 60 punti a cui poi si aggiungeranno quelli del maxi-orale per un massimo di 40. In questo modo sarà possibile ottenere il 100 finale che per i più brillanti potrà essere accompagnato dalla lode.Guarda anche:Per guidare i commissari nel formulare un giudizio complessivo della prova che sia il più possibile oggettivo e corretto, ilha recentemente pubblicato sul suo sito istituzionale unaGlia cui sono assegnati in numero variabile, diversi, ovvero il numero del punteggio attribuibile a ciascun indicatore, la cui somma genererà il voto finale:Riferendosi a questi cinque criteri, i commissari delle varie discipline assegneranno a ciascun candidato una valutazione sulla base dei livelli e dei descrittori espressi da ciascuno, relativamente al giudizio sulla propria materia. La somma finale dei punti rappresenterà il punteggio totale assegnato alla singola prova che potrà raggiungere i 40 punti totali.Clicca qui per consultare la griglia di valutazione elaborata dal Ministero dell’IstruzioneGli studenti più meritevoli candidati al 100 finale, potranno godere delaggiuntivi,, qualora la situazione del punteggio ottenuto rispetti i seguenti criteri: