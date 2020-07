Quando finiscono gli Esami di Maturità 2020?

La fine della Maturità 2020 è vicina

Come scegliere l’Università dopo la Maturità 2020?

Dopo l’insediamento delle commissioni nellain cui sono stati predisposti i materiali e il calendario d’esame per tutte le classi, gli Esami di Maturità 2020 sono ufficialmente iniziati solo due giorni dopo,. La data di inizio scelta dal Ministero dell’Istruzione è rimasta dunque invariata anche se quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria, i due scritti hanno lasciato il posto al soloNel corso della riunione plenaria inoltre è stata sorteggiata, operazione che solitamente spetta ad uno studente il primo giorno d’esame, ovvero durante la prima prova scritta.Guarda anche:Anche se il 17 Giugno 2020 è stata la data di inizio a livello nazionale, il Ministero dell’Istruzione non può stabilire una data conclusiva assoluta e uguale per tutti gli istituti perché. Se, si può comunque ipotizzare che anche le classi che non hanno iniziato il 17 Giugno 2020 ma sono state inserite nel “secondo turno”,La Maturità per ogni studente rappresenta un momento di passaggio sia dal punto di vista della carriera scolastica sia dal punto di vista umano in quanto è una tappa fondamentale per la crescita di ognuno. È normale quindi sentirsi incerti e smarriti sulla strada da intraprendere dopo la scuola, considerate anche le molte possibilità di studio e le esperienze lavorative di vario tipo (stage, tirocini, apprendistato, ecc) che la società offre.Se si vogliono proseguire gli studi è importantepensando anche ala cui poi si ha accesso. Per chiarirsi le idee esistono iche possono aiutare a fare chiarezza soprattutto se si è indecisi fra più facoltà, anche di diverso tipo. Questi test, reperibili anche online, sonoe considerano quindi anche le competenze effettivamente acquisite.Le Università inoltre, oltre ad avere dei, in estate o a settembre organizzano semprela cui partecipazione è libera e gratuita, proprio per offrire delucidazioni e chiarimenti di ogni tipo a coloro che sono interessati ad iscriversi presso le facoltà di ateneo. È importante dunque prenotarsi a questi incontri e interfacciarsi con docenti, tutor e anche studenti in grado sicuramente di chiarire ogni dubbio e aiutare nella scelta al corso più coerente con le proprie passioni e attitudini.