Maturità 2019: alternanza scuola lavoro non obbligatoria ma resta all'orale

Ma l’alternanza scuola lavoro bisogna farla oppure no? È la domanda che si stanno facendo in questi mesi i maturandi che dovranno affrontare l’esame di Stato 2019. La riforma varata dal precedente Governo, infatti, prevedeva come requisito per l’accesso alle prove finali di aver svolto obbligatoriamente le ore di tirocinio previste dal curriculum. E la discussione della relazione sul progetto di alternanza in sede di colloquio orale. L’arrivo del nuovo ministro dell’Istruzione Bussetti, però, ha frenato il cambiamento. L’idea dell’attuale responsabile del Miur è di rivedere l’intera alternanza. Per la maturità 2019, però, non c’è tempo. Ma, allora, come si dovranno regolare i ragazzi dell’ultimo anno delle superiori? Soprattutto quelli che non sono ancora riusciti a completare le ore o già sanno che difficilmente porteranno la missione a compimento?

Alternanza scuola lavoro: non è più requisito d’accesso alla maturità 2019

Alternanza scuola lavoro rimane all'orale

Tuttavia, per quanto riguarda la presenza all'orale, la nota ministeriale pubblicata lo scorso 4 ottobre sostanzialmente non cambia le indicazioni della legge del 2017 e comunica che:"L’art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di seguito:[...] Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti, che si svolge secondo quanto previsto dal comma 9.""Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi."Quindi,L'Alternanza, tuttavia, secondo