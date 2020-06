Cosa studiare per il maxi orale di maturità? I consigli per prendere il massimo punteggio

Maxi orale maturità 2020: cosa studiare per la prova

Elaborato di maturità : niente estrazione della busta quest’anno ma uno start uguale per tutti: la discussione di un elaborato riguardante le discipline di indirizzo che sono state individuate a gennaio come oggetto di seconda prova. Il fatto che l’esame parta da un argomento che già conosci è senza dubbio un vantaggio non da poco. Il consiglio, in questo caso, è prepararti benissimo su ciò che hai scelto di affrontare ripetendo il discorso più volte e a più familiari e amici, se riesci, così da verificare che tutto sia comprensibile per tutti.

Discussione di un testo di letteratura italiana : in sostituzione della prima prova, che mancherà all'appello, verrà fatta un'analisi del testo orale con la commissione. La scelta ricadrà su un breve testo oggetto di studi durante l'anno e inserito tra quelli che compaiono nel documento del consiglio di classe. Il consiglio per questa parte? Abbi cura di fare una lista con tutti i brani affrontati durante l'anno ripassando poetica e periodo storico dei vari autori e assicurandoti di sviluppare uno spirito critico nell'analisi. Il segreto sta nell'imparare a ripetere tutto e a ragionare senza attingere ad appunti di alcun genere.

Discussione multidisciplinare : si tratta della parte di maxi orale che parte dai materiali scelti dalla commissione per fare un percorso interdisciplinare. Come arrivare preparati? Il consiglio è quello di ripetere, ripetere, ripetere. Ognuno degli argomenti trattati durante l'anno potrà essere oggetto d'esame, quindi è importante ripetere tutto il programma di quinta. La commissione ti sottoporrà del materiale si cui dovrai comprendere il significato andando poi a definire punto di vista e tutti gli aspetti particolari.

Esperienza PCTO : questa probabilmente è la parte che spaventa meno, considerato anche che viene dopo le domande di carattere multidisciplinare. Si tratta di esporre tramite un breve elaborato l'esperienza PCTO svolta nell'ultimo triennio. La chiave è una sola: si tratta di un'esperienza personale! Niente complicati e lunghi concetti da libri, quindi, ma solo qualche piccolo accorgimento per l'esposizione orale e il rispetto della struttura dell'elaborato mentre se ne parla. Dì la tua e mostra le capacità critiche nell'analisi dell'esperienza, verrà apprezzato!

Cittadinanza e Costituzione: qui si tratta di saper affrontare nuovamente le tematiche affrontate durante l'anno, quelle che sono scritte nel documento di classe. Si tratta di una discussione basata anche, tra le altre cose, sugli eventuali articoli della Costituzione italiana che potresti aver studiate e che conviene ripetere. Può essere utile - e sicuramente verrà apprezzato - fare anche collegamenti con gli altri argomenti che sceglie di affrontare nell'elaborato. In questo ambito è facile aspettarsi qualche domanda su coronavirus e Costituzione, ovvero come il lockdown ha cambiato le nostre abitudini e i nostri diritti nel corso di questi ultimi mesi.

Al via dal, il colloquio di un’ora circa che testerà tutte le conoscenze dei ragazzi in ogni ambito affrontato per sostituire le prove scritte che non si faranno a causa dell’emergenza. L’unica prova in presenza avrà carattere multidisciplinare e i ragazzi sono consapevoli che potrà loro essere domandato davvero di tutto.Come ripassare per un mega esame orale in cui verrà chiesto anche di fare cose che, negli altri anni, sono sempre state fatte per iscritto? Vediamo innanzitutto in quante e quali fasi si articola la prova, andando a dare qualche suggerimento specifico per ogni parte. Cosa ripassare per l’orale?Consiglio per tutti è quello diNon sarà affrontato nessun argomento su cui tu non abbia una solida preparazione di base. In bocca al lupo, forza e coraggio!Vediamo ora