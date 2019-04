Maturità 2019: il totoesame del Responsabile News di RDS!

Quella del 2019 è certamente la Maturità più discussa e chiacchierata di sempre. Le novità apportate dal Ministero dell’Istruzione hanno infatti provocato non poca ansia, aggiuntiva a quella già esistente, ai maturandi. Proprio per tranquillizzarli noi di Skuola.net, sempre dalla vostra parte, abbiamo deciso quindi di aiutarvi attraverso il nostro format #PrimaProva in cui invitiamo i direttori delle testate più importanti a parlare proprio di Maturità 2019. Questa settimana, l’appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 3 aprile alle 15.30 in punto: ospite in studio il Responsabile News di RDS, Gianluca Teodori.

Gianluca Teodori in web streaming su Skuola.net

#PrimaProva e non solo

Con il Responsabile News di RDSuna delle radio più amate e ascoltate dai giovani,Chiederemo al nostro ospite quali sono secondo lui, iperché potrebbero essere oggetto delle tracce di prima prova eNon mancherà poi l’occasione per chiedere a Teodori qualcheuna delle novità dell’ esame di Stato di quest’anno, che possa lasciare a bocca aperta la commissione. Curioso di sapere che suggerimenti darà il nostro ospite? Allora non ti resta cheper scoprirlo!Alla conduzione della puntata, alle 15.30 in punto, ci saranno come semprerispettivamente co-founder di Skuola.net e scrittore. Oltre a parlare di Maturità 2019 , i due tenteranno un’impresa:Responsabile News di RDS! Sarà stato un alunno modello oppure no? Per saperlo, sintonizzati sulNon vorrai mica perdere questa puntata della Skuola Tv?!