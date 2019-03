Maturità 2019: il totoesame del Direttore di Linkiesta Francesco Cancellato

La Maturità 2019 sarà difficilmente dimenticata non solo dai ragazzi che dovranno affrontare il tanto temuto esame di Stato, ma anche dai professori impegnati nella valutazione delle prove. I cambiamenti apportati dal Ministero sono davvero tanti e hanno agitato non poco i maturandi. Proprio per aiutare loro, noi di Skuola.net, sempre dalla a parte dei ragazzi, abbiamo creato un format, #PrimaProva, in cui invitiamo i direttori delle testate più importanti per parlare proprio di Maturità 2019 e fare con loro il classico totoesame. Questa settimana, l’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 13 marzo alle 16.00 in punto: ospite in studio il Direttore de ‘Linkiesta’ Francesco Cancellato.

Francesco Cancellato in web streaming su Skuola.net

#PrimaProva e non solo

Con il direttore di una delle testate online più lette, parleremo a 360° di Maturità 2019. Chiederemo infatti al Direttore de ‘Linkiesta’ quali sono, secondo lui,che i maturandi come te non devono perdere di vista, ma anchese si trovasse a capo del Ministero dell’Istruzione. InsommaVista la sua esperienza poi, Cancellato darà qualchela nuova tipologia di testo che caratterizza la prima prova della Maturità 2019. Curioso di sapere che suggerimenti darà ai maturandi? AlloraAlla conduzione della puntata di domanici saranno come semprerispettivamente co-fonder di Skuola.net e scrittore. Oltre a parlare di Maturità 2019, i due tenteranno un’impresa: scoprire che studente è statoSarà stato un alunno modello oppure no? Per saperlo, domani sintonizzati sul nostro sito, o sulle nostre pagine Facebook o Youtube!