Maturità 2019: il totoesame del Vicedirettore de L’Espresso Alessandro Gilioli

La Maturità 2019 sarà sicuramente ricordata come quella che ha più fatto parlare di sé. I cambiamenti apportati dal Miur sono infatti diversi e hanno messo in agitazione non poco i maturandi. Per aiutare proprio loro, noi di Skuola.net abbiamo creato un format #PrimaProva, in cui invitiamo i direttori delle testate più importanti per parlare proprio di Maturità 2019 e fare con loro il classico totoesame. Questa settimana, l’appuntamento è fissato per domani martedì 19 marzo alle 15.00: ospite in studio il Vicedirettore de L’Espresso Alessandro Gilioli.

Alessandro Gilioli in web streaming su Skuola.net

#PrimaProva e non solo

Con il vicedirettore di uno dei settimanali più letti, parleremo a 360° di Maturità 2019. Chiederemo infatti al vicedirettore de L’Espresso quali sono, secondo lui,Non solo, cercheremo di capire anche qualiInsomma un vero e proprio totoesame! Vista la sua esperienza poi, Gilioli darà qualche consiglio sula nuova tipologia di testo che caratterizza la prima prova della Maturità 2019.Non ti resta che seguire la nostra videochat per scoprirlo!Alla conduzione della puntata di domani martedìci saranno come semprerispettivamente co-fonder di Skuola.net e scrittore. Oltre a parlare di Maturità 2019, i due tenteranno di scoprirede L’Espresso! Sarà stato un alunno modello oppure no? Per saperlo, domaniNon vorrai mica perdere questa puntata della Skuola Tv?!

Manlio Grossi