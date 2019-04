Maturità 2019: il totoesame del conduttore di Piazzapulita!

Le novità apportate dal Miur all’esame di Stato e lo scorrere inesorabile dei giorni, mancano infatti circa due mesi al 19 giugno, stanno provocando non poca ansia nei maturandi. Proprio per tranquillizzare tutti i ragazzi che dovranno affrontare quello che a loro sembra uno scoglio insormontabile, anche questa settimana andrà in onda una puntata del nostro format #PrimaProva, dedicata alla Maturità 2019. L’appuntamento è fissato per martedì 16 aprile, alle 15,30. Ospite della nostra videochat sarà Corrado Formigli.

Corrado Formigli in web streaming su Skuola.net

#PrimaProva e non solo

Con il, una delle trasmissioni più seguite del palinsesto targato La7,. Chiederemo al nostro ospite quali sono, secondo lui, i fatti di attualità più rilevanti che ogni maturando deve assolutamente conoscere in vista dell’esame. Non solo, proveremo anche a capire quali sono, e perché, gli autori che Formigli sceglierebbe per l’analisi del testo se fosse Ministro dell’Istruzione. Ovviamente, essendo lui un giornalista di successo, saprà certamente dare utili consigli. Se pensi che i suggerimenti del nostro ospite possano servirti ad affrontare più serenamente l’ esame di Stato , e fidati è così, allora non puoi proprio perdere la nostra puntata.Alla conduzione della puntata del 16 aprile, alle 15.30 in punto, ci saranno come sempre, rispettivamente co-founder di Skuola.net e scrittore. Oltre a parlare di, i due tenteranno un’impresa: scoprire che studente è stato Corrado Formigli, giornalista e conduttore di Piazzapulita! Sarà stato un alunno modello oppure no? Per saperlo, sintonizzati sul nostro sito, o sulle nostre pagine Facebook o Youtube!