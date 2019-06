Maturità 2019: le cose che ti stai chiedendo se sei un maturando

7. Come facciamo a studiare tutto non dimenticandoci niente?

6. Quanto è angosciante lo sguardo dei professori in commissione?

5. A che serve fare l’esame?

4. Perché dividerci durante le prove scritte?

3. Quanta gente può entrare al mio orale?

2. Posso fare come Donnarumma?

1. Perché proprio a me?

Tutti i ragazzi una volta arrivati in quinta hanno a che fare con gli esami di maturità , maPerché siamo così tanto preoccupati da quest’esame? Ognuno di noi ha le sue motivazioni profonde, ma ci sono delle domande esistenziali che sono passate per la testa di ogni singolo maturando. Sì, anche tu che stai leggendo. Mi dispiace, molto spesso non troverai risposta.La domanda che preoccupa maggiormente gli studenti di quinta è arrivare preparati nel modo giusto senza dimenticarsi nessun argomento. Tra una preoccupazione e l’altra, il tempo che si passa a capire se siamo pronti oppure no è maggiore rispetto a quello che si passa a studiare.Guarda anche:L’ansia che più si accusa una volta davanti la commissione (oltre allo sguardo inquietante dei propri genitori, che ovviamente assisteranno all'orale) è quella di trovarci addosso gli occhi di ogni professore, che ci scrutano preparando le peggiori domande per metterci in difficoltà.Forse l’unica domanda a cui non si avrà mai una risposta è la domanda che non avrà mai fine. Perché farci fare questo esame, perché? Tanto ormai i giochi sono fatti: c'è chi è stato ammesso, chi invece non è stato ammesso e ripeterà l'anno...perché ricominciare con l'ansia e giocarsi la promozione anche con gli esami?In 5 (se va bene) anni di superiori, nessun professore si è mai azzardato a dividerci dal nostro compagno di banco. Ma dopo milioni di avventure passate insieme durante i compiti, arrivati al 19 giugno ci troveremo separati da lui… Perché non farci affrontare questa avventura l'uno a fianco dell'altro?Sappiamo tutti che l’orale sarà difficile, ma non se avremo i nostri compagni con noi… Ti chiederanno tutti di entrare al tuo orale (specialmente se sarai il primo). Più gente entrerà, più sarà grande la tua figura di *****.Prendiamoci tempo e facciamoci una bella vacanza ad Ibiza come il nostro compagno. Prendiamoci tempo, e quando ci sentiremo pronti diamo l’esame con più calma e tranquillità!Perché tutto questo? Devo veramente soffrire così tanto, affrontando questi giorni con così tanta ansia e depressione, mentre quelli di quarto se ne vanno al mare? Posso delegare qualcuno al mio posto? Sarebbe molto più semplice.