Maturità: i film da vedere se sei un maturando

La maturità si avvicina di mese in mese per chi inizia il quinto. Lo sappiamo come state ragazzi, vi conosciamo e possiamo immaginare che quest'anno sarà sicuramente duro e difficile. Certo è tutto lecito, ma non state li a temere troppo, per prima cosa ci siamo noi a darvi una mano per le materie di prima prova e seconda prova, ma anche per aiutarvi ad affrontare i temuti commissari esterni di maturità. Oltre a tutte le dritte necessarie, oggi vi vogliamo consigliare 6 film da vedere se siete maturandi, per vedere cosa vi aspetta.

Ecce bombo

Per gli amanti del classico, questo film è imperdibile. Un susseguirsi di perle dal sarcasmo velato e anche una "pellicola" che vi farà sorridere. Il motivo è semplice, vedrete come i protagonisti di tanti anni fa affrontavano il loro esame di maturità. Vi accorgerete che il tempo passa, ma tutto sembra rimanere sempre uguale.

Noi siamo infinito

Ovosodo

Le vicende narrate sono quelle di Charlie, un ragazzo del primo liceo, che si scontra con i problemi adolescenziali. Il film tratta però anche tematiche quali droga, omosessualità, sesso, suicidio e pedofilia, il tutto sempre dal punto di vista del nostro giovane protagonista, mentre si innamora di Sam, giovane studentessa dell'ultimo anno di liceo, alle prese con il diploma e la partenza per il college.

Un film di formazione, ne avrete sentito parlare dalla vostra prof, quando vi legge i "romanzi". Una simpatica commedia che vi farà riflettere un po' sulla vita, e vi farà dimenticare un attimo la maturità 2018. Il protagonista di questo film avrà qualche piccola delusione nel corso della sua adolescenza, ma in fin dei conti, guadagnerà qualcosa in più di chi nella vita ha tutto bello e pronto e crede di essere felice e appagato.

L'estate addosso

High School Musical 3 - Serior Year

Ecco fatto

Piuma

Che ne sarà di noi

L'estate della Maturità riceve una svolta quando il protagonista della pellicola, il giovane Marco si ritrova con dei soldi in più nelle tasche, ricevuti grazie al rimborso per un incidente che aveva fatto con lo scooter, che gli permettono di fare il viaggio della sua vita a San Francisco, dopo conosce una coppia gay che lo ospita e a sorpresa troverà oltreoceano anche una sua compagna di classe.Il terzo capitolo della saga di High School Musical segna la fine del liceo per i nostri protagonisti che appunto dovranno superare l'ultimo anno. Tra una canzone e l'altra tutti risolveranno i loro dubbi su cosa fare l'anno prossimo e dopo essersi diplomati partiranno per il college, senza però dimenticare le amicizie e gli amori nati sui banchi di scuola.La storia raccontata è quella di Matteo e Piterone, amici da sempre, che insieme cercano di passare per la terza volta gli esami di maturità. Ma il film subisce una svolta inaspettata il giorno in cui Matteo conosce Margherita, una bellissima ragazza slovacca. Nasce quindi l'amore tra i due che li porterà a vivere insieme, ma nasce anche un'ossessione dettata dall'insicurezza. Il tutto sui banchi di scuola.Cate e Ferro sono i due protagonisti di questo dramma adolescenziale, nati e cresciuti a Roma, sono due fidanzati alle prese con gli esami di maturità. Ma non è tutto, infatti i due studenti si troveranno a fare i conti con una gravidanza inattesa che scoinvolgerà tutti gli equilibri, costringendoli a crescere e maturare prima del tempo.

Poetico, romantico e divertente. Un classico da maturità. In questo film c'è un po' tutto, anche e soprattutto un Gabriele Muccino dei bei tempi, quando aveva quella bellezza acerba e appena nata, che farà piacere a tutte le ragazze della maturità che troveranno di sicuro un attimo di pacifico rilassamento vedendo uno degli attori più belli del cinema italiano.

Notte prima degli esami - oggi

A differenza di Notte prima degli esami, dove si raccontavano le vicende dei ragazzi nel 1989, il film è ambientato nel 2006 - in concomitanza con la corsa della Nazionale di calcio italiana alla vittoria dei Mondiali di calcio Germania 2006. La pellicola racconta le vicende del diciannovenne Luca Molinari, preso tra l'amore per l'addestratrice di delfini Azzurra e l'immaturità del padre, il tutto alla soglia degli esami di Maturità.

Immaturi

La storia di questo film ha dell'assurdo, ma merita. Un gruppo di adulti scopre che il loro esame di maturità è stato annullato, gli toccherà per questo rifare di nuova la maturità. Immaginate se capitasse a voi, quindi mi raccomando per il vostro esame, non lasciate nulla al caso, altrimenti sarete costretti a rimettervi sui banchi quando sarete sulla soglia dei 30 anni.

Notte prima degli esami

Il titolo dice già tutto, è un film imperdibile, quasi un mantra per tutti i maturandi di ogni generazione. E' il film sulla maturità per eccellenza, e chiunque lo vedrà non potrà fare a meno di immedesimarsi in quei personaggi che, come voi, sono sulla soglia di un importante traguardo, che riuscirete a superare alla grande...



Buona visione e in bocca a lupo a tutti i maturandi!

Carmine Zaccaro