Maturità 2019, le cose che ti faranno piangere se sei maturando

La Maturità 2019 è sempre più vicina e di conseguenza anche l’ansia degli studenti sta crescendo esponenzialmente. Già in condizioni normali i maturandi sono sotto pressione e molto stressati, ma il 2019 sarà ancora peggio, infatti questo sarà il primo esame di Stato con la formula della nuova Maturità. E tanto basta a lanciare nel panico i giovani studenti. Ma diamo uno sguardo più ravvicinato ai drammi che i maturandi si portano dietro, scoprendo cos’è che li fa piangere dalla disperazione.





C’è posta per te

La prova mista

Amici più piccoli che a maggio sono già in vacanza

“La maturità è facile, vedrai”

Bonus: “Ma la nuova Maturità sarà facilissima!”

Ormai anche il programma televisivo di Canale 5 sarà per sempre bandito dalla vita di ogni giovane maturando. E’ infatti palesemente dache il Miur ha preso l’ispirazione per la parte dell’esame che più chericorda un quiz televisivo di scarsa fattura. Infatti le temutissimenon possono che riempire di lacrime gli occhi dei maturandi che non vedono letteralmente come poter uscire indenni da questa farsa tragicomica rappresentata dalla nuova modalità del colloquio di esame. A giugno infatti si troveranno a dover scegliere, solo il giorno dell’esame orale, tra tre buste chiuse poste sul banco davanti a loro, contenenti un argomento del tutto random estrapolato da un qualsiasi programma di una qualsiasi materia studiata nel corso dell’anno, e da lì partire costruendo un discorso multidisciplinare creato sul momento come il cuoco del locale giapponese in che vedi creare il sushi davanti ai tuoi occhi con abile maestria.Continuando a parlare di cibo, i poveri maturandi dovranno anche affrontare la seconda provain chiave mista e quindi, un po’ come una mari e monti mal riuscita a cui avresti preferito un pacchero allo scoglio o una tagliatella al cinghiale al posto di un’unica portata male amalgamata. Infatti i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori non sono pronti ad affrontare una prova del genere, cambiata ed annunciata a pochi mesi dall'inizio della Maturità 2019 e su cui avranno solamente come punto di riferimento due simulazioni ovviamente svolte prima della fine del programma dell’ultimo anno. Insomma, a chi non farebbe scendere qualche lacrimone una prova pensata i questi termini?Chi non odia profondamente vedere gli amici più piccoli già in vacanza a maggio, che escono, stanno fuori, invadono prati e parchi con il sole e le belle giornate, mentre, possibilmente al buio per non rimpiangere l’invitante luce che viene da fuori,. Gli amici che frequentano il quarto anno sono il chiaro esempio di come la gioia di alcune persone possa trasformarsi in lacrime di odio e nervosismo per altri, impegnati nella preparazione dell’esame di Maturità.Un’altra cosa che manda assolutamente in crisi tutti i maturandi sono lee quasidei colleghi più grandiche tutti i ragazzi che devono affrontare gli esami di Stato hanno come fidata compagna per tutto l’ultimo anno di superiori. Infatti l’ultima cosa che un maturando si vuole sentir dire è quanto siae quanto sia, come se chi ora fa questi bei discorsi, non stava morendo di preoccupazione quando si è trovato lui stesso davanti alla prova mentre altri ancora più grandi cercavano inutilmente di rassicurarlo., smettete di metterne altra dicendo che l’ansia non serve, non siete simpatici e non siete d’aiuto,Poi il primo premio nella categoria “idioti del villaggio” è indubbiamente da assegnare a tutti quelli che hanno già svolto la Maturità ma, in primis continuano asu quanto sia stato facile l’esame, vedi sopra, e in secondo luogocosa i maturandi 2019 dovranno affrontare, insinuando, in modo del tutto disinformato e superficiale, chedi quello vecchio, superato appunto da questi geni.