Maturità 2019, cosa cambia: Invalsi, crediti, alternanza, voto

Maturità 2019: sappiamo ormai bene che cambia, ma come lo farà? L'anno scolastico inizierà e breve e i ragazzi che cominceranno la quinta vorranno sicuramente sapere cosa devono aspettarsi a giungo prossimo. Vediamo, punto per punto, quali sono i cambiamenti finora approvati che andranno a influenzare la maturità 2019.

Ammissione: 6 in tutte le materie o media del 6?

Come sarà strutturata la prova d'esame?

Prima prova : le tipologie analisi del testo e saggio beve potrebbero perdere il peso avuto finora e il voto massimo sarà 20 punti

: le tipologie analisi del testo e saggio beve potrebbero perdere il peso avuto finora e il voto massimo sarà 20 punti Seconda prova : anche la seconda prova sarà oggetto di una novità in particolare. Le tracce potranno essere multidisciplinari e, come la prima, varrà 20 punti

: anche la seconda prova sarà oggetto di una novità in particolare. Le tracce potranno essere multidisciplinari e, come la prima, varrà 20 punti Colloquio orale : durante il colloquio orale andrà presentata una relazione sull'alternanza scuola-lavoro e potrà valere massimo 20 punti

: durante il colloquio orale andrà presentata una relazione sull'alternanza scuola-lavoro e potrà valere massimo 20 punti Crediti scolastici: il loro peso sarà maggiore, in tre anni si potranno avere 40 punti



Quale valenza avrà la prova Invalsi?

Alternanza scuola-lavoro: quanto peserà?

Crediti e voto: come cambiano

Le modifiche annunciate dal ministro

Questa è probabilmente un delle novità più grandi e che maggiormente faranno tirare un sospiro di sollievo ai ragazzi. Se prima, per essere ammessi alla maturità, era necessario avere la sufficienza in tutte le materie, adesso le regole cambiano. Il collegio docenti potrà ammettere, se lo ritiene, anche gli. La differenza, però starà nei crediti. Chi verrà ammesso con un'insufficienza avrà meno crediti di chi invece verrà ammesso con tutti 6. Un 6 che sarà obbligatorio per l'ammissione è quello in, misura che mira a contrastare gli atti di bullismo a scuola.Dal 2019 la struttura dell'esame di maturità subirà diversi cambiamenti: lae saràcome requisito di accesso alla maturità. Per quanto riguarda la commissione, invece, i commissari esterni saranno comunque tre più il presidente.Vediamo nello specifico cosa cambia, prova per prova:I test Invalsi si confermano comeper la maturità 2019. ciò significa che per tutti gli studenti saràdi inglese, italiano e matematica al computer per fare la maturità. Il risultato di tali questionari, tuttavia, non avrà peso sull'ammissione né sul voto finale.Sullequello che sappiamo finora è che il ministro Bussetti si è espresso con un decreto fissando come finestra per lo svolgimento dei test Invalsi il periodoSulla questiona alternanza-scuola lavoro le intenzioni del MIUR non sono ancora chiare. Quello che sappiamo è che per la maturità 2019 le ore di alternanza scuola-lavoro costituiranno unalla maturità. Inoltre, in sede di colloquio, ogni studente dovrà presentare una relazione in merito al progetto svolto.Il ministro Bussetti si è espresso in merito all'alternanza in questi giorni, chiarendo che entro fine settembre tutte le scuole sapranno lee le ore di svolgimento dell'alternanza relativamente al nuovo anno scolastico.Riguardo l'alternanza com'è stata finora il ministro ritiene che le ore – 400 per i tecnici e 200 per gli scientifici – siano troppe e che ci siano una serie di migliorie da apportare.L'altra importantissima novità riguarda l'. A partire dalla maturità 2019 le, con conseguente cambiamento del punteggio e del peso di ognuna delle prove e anche dei crediti.Nello specifico, il giudizio inrimane ma verrà dato un valore maggiore aiche si possono acquisire negli ultimi tre anni, che passano da 25 a. La mancanza della terza prova farà aumentare la valenza delle altre due, che se prima prevedevano un massimo di 15 punti ciascuna dalla maturità 2019 varranno. Anche il punteggio dell'cambierà, dandogli meno peso: dai 30 punti assegnati a chi eccelleva fino a questo momento, si passa aCosa prevede di fare il ministro Bussetti? Finora ha dichiarato: "Ci stiamo muovendo e tra breve interverremo perdell’esame di Stato per il 2018-2019″. Su cosa l'attuale governo deciderà di intervenire, ancora non lo sappiamo, ma rimaniamo in attesa delle ulteriori novità per la maturità 2019.