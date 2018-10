Maturità 2019, l'analisi del testo raddoppia: due brani e autori

Il nuovo esame di Stato ha creato nelle ultime settimane, e non è detto che le cose cambino, non poca ansia agli studenti. Tranquilli però perché l’attesa è finita: il Miur ha infatti pubblicato la circolare che dà tutte le info necessarie sulla nuova Maturità. Curioso di sapere come sarà? Cosa aspetti, leggi l’articolo e scopri cosa cambia per quanto riguarda l’analisi del testo!

L’analisi del testo si fa in due

La tipologia A della prima prova, sull'analisi del testo, continuerà a far parte della Maturità 2019. Unica novità riguarda il numero, perchéFinalmente, quindi, non ci saranno più le lamentele sugli autori troppo recenti o "sconosciuti" come ad esempio Caproni o Magris, perché ci saranno due alternative tra cui scegliere.Anche perché in prima prova, come già annunciato dal linguista Luigi Serianni qualche mese fa - che fa parte della commissione che ha ripensato la prima prova - ci sarannoquesto anche pernon essendoci più il tema storico tra le tipologie d’esame.Insomma, tra gli autori della tipologia A, sarà possibile imbattersi anche in un brano di Carducci o Pascoli!Se ti piace questa tipologia, avrai quindi l’imbarazzo della scelta!