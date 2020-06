La maturità 2001: com'era l'esame quando sono nati i maturandi di oggi

La maturità del 2001

Il ministro dell'Istruzione della maturità 2001

Le tracce di maturità del 2001: la prima prova

La seconda prova del 2001

Lasarà sicuramente un momento "storico" per gli studenti del 2020: tutto il mondo è stato stravolto per la pandemia ancora in corso e nessuno, fino a qualche mese fa, avrebbe mai immaginato che ci saremmo ritrovati a giugno inoltrato parlando di mascherine e maxi orale, anziché di tracce di prima prova o di commissari esterni Di sicuro, non l'avrebbero mai immaginato i maturandi degli scorsi anni, che invece hanno dovuto fare l'esame "tradizionale", e men che meno quelli del 2001, anno di nascita dei maturandi di oggi. Eh si, perché quei quasi 500mila ragazzi che dovranno affrontare la maturità forse più inaspettata degli ultimi anni tra pochi giorni, hanno qualcosa in comune: il momento in cui sono venuti al mondo. Chissà che nelle stelle non fosse scritto già che sarebbero stati protagonisti di un esame così epico. Di sicuro però c'è stato qualche studente che guardava quel cielo di giugno del 2001 alla ricerca di un aiuto divino per risolvere le tracce dell'esame, quello che alcuni ricordano come tra i più "tosti" degli ultimi anni.Guarda anche:Un momento di gioia, una nuova vita nasceva: era l'anno in cui siete venuti al mondo, cari maturandi. Ma mentre nella vostra casa si consumava questo attimo di felicità, da qualche parte vicino a voi uno studente veniva seppellito da libri, appunti e attacchi di ansia. Ora, forse, che il vostro esame ai tempi del covid si avvicina, potrete capire la sua situazione. Per lui però niente maxi orale, niente elaborato, niente cittadinanza e costituzione o alternanza scuola lavoro., quello con la tesina, il saggio breve e la famigerata terza prova , oggi ormai solo un lontano ricordo. La commissione d'esame era mista, e non era necessario avere la sufficienza in tutte le materie per essere ammessi. Inoltre non esisteva la prova Invalsi per il quinto superiore. Solo fino ad un paio di anni prima (quella del '98 è stata l'ultima edizione), i maturandi avevano affrontato l'esame del '69: quello, per intenderci, con voto in sessantesimi, due sole prove scritte e due sole materie da portare davanti alla commissione (di cui una a scelta).Appuntamento con la prima prova il 20 giugno 2001 con la prima prova, 21 giugno per la seconda.Un giugno turbolento quello di Viale Trastevere proprio nei giorni precedenti l'esame di maturità, che ha visto Tullio De Mauro - in carica dal 26 aprile 2000 all'11 giugno 2001 (breve dicastero del governo Amato II) - lasciareper far spazio a Letizia Moratti, colei che ha abolito la riforma Berlinguer, eliminando ad esempio i commissari esterni agli esami di Stato, e che ha reintrodotto il voto in condotta, tra le altre tante cose. Quindi, l'esame di maturità 2001 è stato "concepito" da De Mauro e poi "adottato" in corsa dalla Moratti, per il secondo Governo Berlusconi (in carica fino al 2005).C'è sempre curiosità sulle scelte del ministero sulle tracce di maturità.(allora, una vera e propria busta sigillata, visto che non esisteva ancora il cosiddetto "plico telematico) della, ci trovò un brano diLa maturità del 2001 vedeva protagonista lo scrittore Novecentesco con un testo dal celebrerrimo "La Luna e i Falò", di cui si chiedeva analisi e comprensione, con alcuni approfondimenti sul senso di nostalgia dell'autore riguardo ai luoghi dell'infanzia.Per la, saggio breve o articolo di giornale, sono stati proposti quattro diversi ambiti, ognuno corredato da alcuni documenti di supporto. Per l'ambito Artistico-letterario la traccia proposta e' stata "La piazza luogo dell'incontro e della memoria"; per quello storico - politico, " L'Unità europea: un cammino di idee e di realizzazioni"; "La scienza: dubbi e paure dello scienziato" per quanto riguarda il saggio tecnico - scientifico e "Musica per tutti, tra arte e industria " per quello socio - economico.Il, e chiedeva la trattazione delle sue fasi salienti, facendo riferimento anche a "canzoni, film, pubblicazioni e a qualunque altro documento ritenuto significativo".partendo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proponeva una riflessione sul tema delle sue violazioni, spesso restate impunite, nell'ultimo cinquantennio (quindi, per i ragazzi di allora, dagli anni 50 al 2000).Al liceo classico, la materia di seconda prova è stata, con la versione. L'autore è stato sicuramente una sorpresa per gli studenti e un "unicum" visto che, nella storia degli esami di maturità , dal 1980 non era mai uscito e non è più stato scelto negli anni a venire. Era un filosofo vissuto tra il 50 e il 125 dopo Cristo, nato a Gerapoli, in Frigia, che fu portato a Roma come schiavo ai tempi di Nerone. Dopo essere stato liberato si dedicò alla filosofia stoica. Allo scientifico, prova dicon problemi a scelta tra diverse tracce proposte: studi di funzione e geometria analitica. Al, è stata proposta, per Inglese, un'analisi del testo da 1984 di George Orwell e una da un articolo del The Economist su Internet e la legge. Sono stati poi proposti tre temi da svolgere nella lingua straniera preferita: Il teatro nelle letterature straniere; la lettura dei quotidiani in Italia, statisticamente meno frequente che in altri paesi; le differenze economico-sociale tra nord e sud in Italia.