Maturità 2020, mancano i presidenti di commissione: esame a rischio?

Presidenti di Commissione scarseggiano: come interverrà il Ministero dell’Istruzione?

Ritardi e mancanza di candidati: come si agirà

A due settimane dall’inizio dei famigerati colloqui di Maturità 2020 è venuta a galla unache il Ministero dell’Istruzione si sta trovando costretto a fronteggiare e a risolvere nel minor tempo possibile:Infatti che le domande per poter ricoprire il ruolo di presidente di commissione in questo esame di Stato 2020, fossero, tuttavia il MI è sempre rimasto: ma siamo sicuri che ci riuscirà prima del 17 giugno 2020, data di inizio dei colloqui?In realtà i presidenti di commissione andranno trovati qualche giornodata di inizio degli esami orali, infatti la commissione dovrà essere già, quindi tra una decina di giorni.Tuttavia: in Lombardia, come riportato dal Corriere.it , sono, solo a Milano i presidenti di commissione ancora non assegnati sono 270 su 558 totali. Ma non è solo la Lombardia a registrare ritardi e mancanza di candidature. Infatti, altrettanta difficoltà trovano gli. Nel complesso, a livello nazionale, sono. Dunque, visto che la seconda chiamata fatta dall’Ufficio scolastico regionale, il Ministero dell’Istruzione in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali dovrà, al più presto,: cioè convocare presidi in pensione o professori di scuole superiori con almeno 10 anni di anzianità.Tuttavia, se queste misure non dovessero bastare, il MI ha già stabilito i futuri protocolli da attivare in caso di assoluta emergenza. Quindi dopoe se i direttori degli uffici scolastici regionali non dovessero avere a disposizione abbastanza candidati,. Inoltre in alcune regioni, quelle in cui la difficoltà nel reperire i presidenti di commissione è maggiore,. È stata, nelle scorse ore, proprio la direttrice generale degli ordinamenti, Maria Assunta Palermo, ad intervenire in merito, ribadendo chea tutti gli studenti "il diritto costituzionale ad essere esaminati da commissioni regolarmente costituite", ed ha poi aggiunto che, tra poche ore, partirà l'ordinanza ministeriale "volta ad assicurare il reperimento urgente dei presidenti delle commissioni dell’esame conclusivo del secondo ciclo".