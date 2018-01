Uscita materie e commissari Maturità: pronti per conoscerle?

Ci siamo quasi: a breve l'uscita materie maturità 2018 e dei commissari maturità 2018. Come lo sappiamo? Secondo regolamento, il Miur deve comunicare entro il 31 gennaio le materie dei commissari esterni maturità 2018 e le materie di seconda prova maturità 2018. Quale sarà il giorno fatidico?

Uscita materie maturità 2018 a breve

Uscita materie maturità 2018: cosa uscirà?

Uscita materie maturità 2018: le previsioni

Uscita materie maturità 2018: Skuola.net è con voi

Presto il ministero ci svelerà alcune. Ormai si aspetta solo il momento opportuno per dare laai poveri maturandi e ai loro professori, già in. Insomma da ora in poi qualsiasi momento potrebbe essere quello opportuno, anche se generalmente il Miur aspetta gli ultimi giorni di gennaio per la comunicazione ufficiale.A questo punto il quesito è uno solo:Skuola.net ha fatto le sue previsioni per la maturità 2018. Secondo noi, le papabili per la seconda prova sono Fisica allo scientifico, Greco al classico, Scienze Umane per Scienze Umane, mentre al Linguistico è davvero difficile che esca di nuovo Lingua straniera 1. Ma Skuola.net ha individuato anche alcuni indirizzi dove, in realtà, la scelta delle, come ad esempio il liceo artistico o alcuni indirizzi dei tecnici.In attesa della comunicazione ufficiale (manca poco ormai), è quindi possibile: il principio è quello dell'alternanza, che spesso (non sempre, però!) influenza le scelte del ministero. In parole povere, riguardando agli anni precedenti è possibile, e individuare invece le più probabili.Che voi riusciate o meno ad, potete stare certi che Skuola.net vi aggiornerà in diretta minuto per minuto su. Continuate a seguirci!

Carla Ardizzone