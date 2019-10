Maturità 2020: tutto quello che c'è da sapere sulle materie

Materie di seconda prova e materie esterne 2020: chi le sceglie?

Materie seconda prova e materie esterne 2020: quando escono?

Come vengono scelte le materie maturità 2020?

Dove trovare le materie di maturità 2020

Materie esterne maturità: il regolamento

Materie orale maturità 2020

Per chi deve sostenere lasono un argomento molto importante: possiamo dirvi intanto che usciranno entro gennaio e a quel punto sapreteallo scritto di indirizzo e all'orale. Tanti temono questo momento, visto che anche per il 2020 la seconda prova potrebbe essere multidisciplinare.Ecco le cose da sapere per smorzare l'attesa.E' il Miur, così come. Entro il primo quadrimestre, insomma, sapremo tutte le novità sulleproprio dal ministero.Ogni anno il Miur comunica. Negli ultimi anni la comunicazione è stata sempre fatta in contemporanea, entro il primo mese dell'anno.Secondo la riforma dell'esame, per le, il Miur decide una o più materie per ogni scuola tra un numero ben preciso di materie caratterizzanti che sono state individuate nella circolare del novembre 2015. Per, la commissione deve coprire tutte le materie studiate nel dato indirizzo: sono tre i commissari esterni, e le rispettive materie, per ogni commissione.Le materie di seconda prova e le materie esterne vengono comunicate attraverso un decreto e una lista che è possibile trovare sul sito del Miur il giorno della pubblicazione. Solitamente il ministero dà l'avviso tramite i propri canali social sull'avvenuta pubblicazione. In ogni caso, noi di Skuola.net vi informeremo prontamente nel momento in cui usciranno le materie di maturità 2020.Per quanto, solitamente il Miur alterna la scelta di anno in anno: se per esempio al classico è uscita una traccia multidisciplinare su latino e greco (con traduzione di latino e analisi del testo di greco), quest'anno potrebbe venirsi a verificare la condizione contraria (cioè traduzione di greco e analisi del testo di latino). Attenzione però: questa è solo una consuetudine, nessun regolamento vieta che si possa scegliere la stessa materia due anni di seguito. Ne sono la conferma alcune "eccezioni" avvenute gli scorsi anni. Ricordate: la nuova seconda prova prevede che possano uscire entrambe le materie caratterizzanti (es. greco e latino al classico), con una traccia "mista" da svolgere il giorno della seconda prova.La consuetudine dell'alternanzaè correlata a quanto, le cui regole invece sono certe secondo regolamento: il Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007 spiega infatti che "Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.” Per quanto riguarda lee le commissioni, nulla dovrebbe cambiare rispetto al passato: visto che lo scorso anno al commissario esterno è stato affidato italiano (materia di prima prova) potrebbe avvenire nel 2020 il contrario (e le materie esterne potrebbero essere quelle di seconda prova). Nulla è comunque ancora certo. Attendiamo nuovi sviluppi da parte del Miur.Veniamo quindi alle. Tutte le materie studiate durante l'ultimo anno devono essere rappresentate da un membro della commissione, quindi ogni studente dovrà ripassare ed essere preparato su tutti i programmi di quinta superiore. Partendo da un discorso multidisciplinare che avrà inizio dagli spunti delle famose "buste" di maturità (anche se su questo sono possibili dei cambiamenti, come puoi leggere qui ), i commissari potranno guidare il maturando con domande e suggestioni sulla materia di loro competenza (o più materie, se ne hanno l'abilitazione). A seguire, sarà chiesto di presentare le attività svolte nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Per finire, ci sarà una parte dedicata a Cittadinanza e Costituzione e una di correzione e commento delle prove scritte.Carla Ardizzone