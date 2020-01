Materie maturità 2020 tecnico moda: la seconda prova e i commissari esterni

Maturità 2020 tecnico moda: seconda prova diversa a seconda dell’articolazione

istituto tecnico sistema moda articolazione "tessile, abbigliamento e moda": ideaz. progettaz. industrializz. prodotti moda, tec no. applic.mate.proc.produt.vi organiz.vi moda.

istituto tecnico sistema moda art. "tessile, abbigliamento e moda" (ind.sper.disegno tessuti): deaz.ne proget.ne tessuti stampa e cad.

istituto tecnico sistema moda articolazione "calzature e moda": deaz. progettaz. industrializz. prodotti moda, tecno. applic. mate. proc. produt.vi organiz.vi moda.

Istituto tecnico sistema moda: i commissari esterni per la maturità 2020

istituto tecnico sistema moda articolazione "tessile, abbigliamento e moda": italiano; lingua inglese; chim. appllc.ta e nobilitazio. mater.li prod. moda.

istituto tecnico sistema moda art. "tessile, abbigliamento e moda" (ind.sper.disegno tessuti): italiano; lingua inglese; chim. appllc.ta e nobilitazio. mater.li prod. moda.

istituto tecnico sistema moda articolazione "calzature e moda": italiano; lingua inglese; chim. appllc.ta e nobilitazio. mater.li prod. moda.

La moda (in tutte le sue sfaccettature) è una passione che, per qualcuno, potrebbe diventare anche un lavoro. È quello che sperano. Ma, prima di sognare in grande, bisogna studiare molto. E, per chi è arrivato alla fine del percorso scolastico,Quali saranno le materie Maturità 2020 che il ministero dell’Istruzione sceglierà per la seconda prova? Il commissario che la correggerà sarà interno o esterno? Quali materie verranno assegnate agli? Insomma quali saranno quindi i commissari esterni della Maturità 2020? Tutte domande che da ieri hanno delle risposte!Partiamo dal primo punto:. Tre le: il primo è, il secondo èe il terzo è 'Tessile, Abbigliamento e Moda indirizzo sperimentale Disegno Tessuti'. Il Ministero dell'Istruzione è quindi ha scelto materie diverse per ogni indirizzo di studi,ecco quali sono:Per quanto riguarda, invece, le materie affidate ai commissari esterni ecco le decisioni prese dal Ministero dell'Istruzione e annunciate ieri dalla Ministra Azzolina: