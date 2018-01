Materie seconda prova maturità 2018 tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Il legame con la terra e con i suoi prodotti: è questa la filosofia di fondo dell’istituto tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. L’offerta didattica di quello che una volta era noto come istituto agrario è però divisa in tre indirizzi – ‘Produzioni e trasformazioni’, ‘Gestione dell’ambiente e territorio’ e ‘Viticoltura ed Enologia’ – ognuno con la sua specializzazione. Per questo anche le materie maturità 2018 che dovranno affrontare gli studenti delle singole articolazioni sono diverse, per rispondere agli studi che i maturandi hanno effettuato nel corso dei cinque anni delle superiori. Grosso modo i ragazzi già sanno cosa li attenderà all’esame di Stato. Per questo l’attesa maggiore per la maturità 2018 istituto tecnico agrario si concentra sui commissari interni e su quelli esterni.

Maturità 2018 agraria: i commissari per la seconda prova

Istituto tecnico agrario: le materie dei commissari esterni maturità 2018

Esame di Stato 2018 agrario: quando escono materie e commissari

In ogni caso lerimangono il fulcro dell’intera maturità. Difficile ma non impossibile immaginare. La prima prova è sicuramente quella d’Italiano. E il secondo scritto? Una traccia ce la può dare: un anno fa, ad esempio, a ‘Produzioni e Trasformazioni’ uscì la materia caratterizzante tutto l’indirizzo, ovvero; Stessa cosa per l’articolazione ‘Viticoltura ed Enologia’ (dove fu selezionata proprio) e per ‘Gestione dell’ambiente e territorio’ (con la materia che dà il nome all’opzione:). Niente di più facile checapitino le stesse identiche discipline.Più difficile capire quale sarà il docente che correggerà il secondo scritto. Ma,. Seguendo la regola dell’alternanza – spesso e volentieri adottata dal Miur –, visto che nel 2017 fu il professore interno a gestire la seconda prova maturità. Però, poi, ci sono. Che, però, a differenza dello scritto d’indirizzo: un anno fa, infatti, tutti i maturandi dell’istituto tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria dovettero affrontare. Chissà che non capitiLe prime risposte ci saranno, quandoper licei, tecnici e professionali. Sul sito ufficiale dedicato all’esame di Stato 2018 , nella sezione, basterà indicare il proprio indirizzo di studio per. Negli stessi giorni, anche sui canali Facebook e Twitter del Ministero (), verranno pubblicati post e video sull’argomento. Skuola.net, in ogni caso, seguirà in tempo reale gli aggiornamenti e diffonderà