Materie maturità 2019 tecnico moda: la seconda prova e i commissari esterni

La moda (in tutte le sue sfaccettature) è una passione che, per qualcuno, potrebbe diventare anche un lavoro. È quello che sperano gli studenti che frequentano l’istituto tecnico sistema moda. Ma, prima di sognare in grande, bisogna studiare molto. E, per chi è arrivato alla fine del percorso scolastico, a fine giugno ci sarà un passaggio fondamentale: la maturità 2019 tecnico moda. Quali saranno le materie Maturità 2019 che il ministero dell’Istruzione sceglierà per la seconda prova? Il commissario che la correggerà sarà interno o esterno? Quali materie verranno assegnate agli altri due commissari esterni? Insomma quali saranno quindi i commissari esterni della Maturità 2019? Tutte domande che in tanti si stanno già facendo.

Maturità 2019 tecnico moda: seconda prova diversa a seconda dell’articolazione

Partiamo dal primo punto:. Tre le: il primo è, il secondo èe il terzo è 'Tessile, Abbigliamento e Moda indirizzo sperimentale Disegno Tessuti'. Il Miur ha scelto le seguenti materie esterne per la seconda prova di Maturità, scopiamole insieme:

IDEAZ. PROGETTAZ. INDUSTRIALIZZ. PRODOTTI,

TECNO. APPLIC.MATE.PROC.PRODUT.VI ORGANIZ.VI MODA.

IDEAZ.NE PROGET.NE TESSUTI STAMPA E CAD.

IDEAZ. PROGETTAZ. INDUSTRIALIZZ. PRODOTTI MODA,

TECNO. APPLIC.MATE.PROC.PRODUT.VI ORGANIZ.VI MODA.

Istituto tecnico sistema moda: i commissari esterni per la maturità 2019

. Quest'anno, per la gioia di tutti i maturandi la seconda prova 2019 è affidata al commissario interno, detto ciò andiamo comunque a vedere quali saranno le matere affidate ai commissari esterni

ITALIANO,

LINGUA INGLESE,

CHIM.APPLIC.TA E NOBILITAZIO. MATER.LI PROD. MODA.

ITALIANO,

LINGUA INGLESE,

ECONOMIA E MARKETING DELLE AZIENDE DELLA MODA.

ITALIANO,

LINGUA INGLESE,

CHIM.APPLIC.TA E NOBILITAZIO. MATER.LI PROD. MODA.