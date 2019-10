Materie maturità 2020 liceo artistico: lista Miur tutti gli indirizzi

Materie Maturità Liceo Artistico 2020: seconda prova e commissari esterni

Materie seconda prova 2020 Liceo artistico: tutte le articolazioni

Arti Figurative: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree

Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree Architettura e Ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente

Discipline progettuali architettura e ambiente Design: Discipline progettuali design

Discipline progettuali design Audiovisivo e Multimediale: Discipline audiovisive e multimediali

Discipline audiovisive e multimediali Grafica: Discipline grafiche

Discipline grafiche Scenografia: Discipline progettuali scenografiche

A differenza di tutti gli altri maturandi che sono ancora in ansia nel dubbio di quale potrebbe essere la materia che uscirà fuori agli esami di Maturità 2020 . La prima prova è uguale per tutti gli indirizzi (licei, istituti tecnici e professionali): si tratta, ovviamente, di Italiano. La seconda prova, invece, è quasi scontata in questo caso. Il liceo artistico, infatti, si dirama in. Ognuna con la sua specializzazione e, quindi, con una sola. Molto probabile che sia proprio quella la. Ce lo dice la storia degli anni passati. Ma questo non vuol dire che i ragazzi dell’artistico non abbiano lo stesso livello di ansia dei loro colleghi.Abbiamo quindi visto che lasicuramente non sarà, come quella che potrebbe interessare molti altri. Infatti il Liceo Artistico ha moltee ognuna di essere hal'indirizzo di studi. Tuttavia, è ancora tutto abbastanzaciò che riguarda le materie affidate ai commissari esterni ? Solitamente le materie di maturità arrivano sempre verso il mese di, per ora nessuna novità, quindiIl Liceo Artistico ha diverseall'interno del suo piano di studi tra le quali gli studenti possono scegliere. Ognuna delleha una materiache poi finisce sempre per essere la Materia di seconda prova della. Ecco la lista completa: