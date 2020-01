Maturità 2020, poche ore all'uscita: le materie più gettonate

Materie maturità 2020: italiano esterno o interno?

Materie maturità 2020, seconda prova: traccia mista o no?

Seconda prova 2020, quali possibili materie?

Materie di maturità 2020: la lista degli indirizzi che sanno già le materie

LICEI

Liceo delle Scienze umane (indirizzo ordinario): Scienze Umane



Liceo coreutico: Tecniche della danza



Liceo artistico, indirizzo Arti figurative: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree



Liceo artistico, indirizzo Architettura e ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente



Liceo artistico, indirizzo Design: Discipline progettuali design



Liceo artistico, indirizzo Audiovisivo e multimediale: Discipline audiovisive e multimediali



Liceo artistico, indirizzo Grafica: discipline grafiche



Liceo artistico, indirizzo Scenografia: Discipline progettuali scenografiche



ISTITUTI TECNICI

Istituto tecnico in Amministrazione Finanza e marketing - opzione generale (AFM): Economia aziendale



Istituto tecnico Meccanica, meccatronica ed energia – opzione tecnologie delle materie plastiche: Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale



Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Logistica: Logistica



Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo



Istituto tecnico Trasporti e Logistica articolazione Costruzione del Mezzo - opzione Costruzioni Aeronautiche: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo



Istituto tecnico Trasporti e Logistica articolazione Costruzione del Mezzo - opzione Costruzioni Navali: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale



Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - opzione Conduzione del mezzo Aereo: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo



Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - Conduzione del mezzo navale: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale



Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - opzione Conduzione di apparati ed impianti marittimi: Meccanica e macchine.



ISTITUTI PROFESSIONALI

Istituto Professionale dei Servizi Commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali



Istituto Professionale dei Servizi Commerciali – Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria: Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari



Istituto Professionale indirizzo Produzioni industriali e artigianali, Articolazione Artigianato: Progettazione e realizzazione del prodotto



Istituto Professionale indirizzo Produzioni industriali e artigianali, Articolazione Artigianato - Opzione Produzioni artigianali del territorio: Progettazione e realizzazione del prodotto



Istituto Professionale indirizzo Produzioni industriali e artigianali, Articolazione Industria – Opzione Produzioni audiovisive: Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva



Istituto Professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione



Istituto Professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica - Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali



Istituto Professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica - Opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto: Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto

Siamo ormai agli sgoccioli:annuncerà presto lee le materie della. Si parla ormai di ore:, come detto dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina , scopriremoMentre si avvicina il momento della, cerchiamo di capireGuarda ancheOgni anno il Miur sceglie i commissari esterni in modo che la(italiano) sia esterna ad anni alterni. Inoltre, non possono essere esterne (o interne) entrambe le prove scritte (italiano e la materia dello scritto di indirizzo). Sono sempre un professore interno e uno interno ad occuparsi dei due scritti d'esame.Viste le scelte, quindi, perdello scorso anno (le materie di seconda prova erano interne, e italiano esterna), è possibile che nellasi verifichi la situazione inversa, con italiano affidata a un membro interno di commissione edi pertinenza di un esterno. Questa è solamente un'ipotesi! Tutto può succedere al momento dell'annuncio. Ma per molti indirizzi questo pronostico potrebbe diventare realtà.A partire dallo scorso anno,, ovvero multidisciplinare.Per questo(Matematica e Fisica per il Liceo Scientifico, Latino e Greco per il Liceo Classico, le Lingue straniere 1, 2 e 3 per il Liceo Linguistico e così via), potrebbero affrontare, come lo scorso anno, una seconda prova conTuttavia nulla esclude che, invece, si possa tornare a una sola materia in seconda prova, per la felicità dei maturandi. Il ministro può scegliere secondo quello che ritiene più opportuno e, considerando il cambio al vertice di Viale Trastevere, una scelta diversa rispetto a quella dello scorso anno è probabile. Secondo la riforma, infatti, il Miur non è vincolato a un numero preciso, e può scegliere "una o più discipline caratterizzanti" per lo scritto di indirizzo.E se la neo-ministra Azzolina scegliesse due materie per? In questo caso si può pensare che, pur mantenendo l'impostazione delle tracce "miste" dello scorso anno,. Se ad esempio nelnel 2019 le materie sono state Latino (prima materia) e Greco (seconda materia), e nelMatematica (prima materia) e Fisica (seconda materia), qualora si ripresenti la prova multidisciplinare anche quest'anno ci si potrebbe trovare di fronteMa qual è la differenza tra? Facciamo un esempio: al classico, la prima materia è quella per la quale è richiesta anche la traduzione, mentre la seconda materia non la richiede e propone un'analisi del testo con traduzione a fronte.Tendenzialmente la traccia mista richiede competenze di livello maggiore per la prima materia rispetto alla seconda materia., incentrata dunque su una materia sola, le materie di più favorite potrebbero essere,e,, visto che lo scorso anno sono state svolte come "seconde".Ci sono poi alcuni indirizzi che,, hanno già predefinita la. Se siete studenti di queste scuole, sappiate che per voinon saranno una sorpresa perché la scelta è univoca.