Count down materie maturità 2020: quanto manca all'uscita?

Materie maturità: le date di uscita degli scorsi anni

Maturità 2007: 17 gennaio

Maturità 2008: 08 gennaio

Maturità 2009: 21 gennaio

Maturità 2010: 15 gennaio

Maturità 2011: 31 gennaio

Maturità 2012: 20 gennaio

Maturità 2013: 28 gennaio

Maturità 2014: 31 gennaio

Maturità 2015: 27 gennaio

Maturità 2016: 28 gennaio

Maturità 2017: 30 gennaio

Maturità 2018: 31 gennaio

Maturità 2019: 18 gennaio

Ogni anno la storia si ripete: passate le vacanze di Natale e una volta tornati a scuola gli studenti di quinta superiore cominciano a scalpitare per conoscere(sia quelle, affidati ai loro professori, che quelle, affidate invece ai commissari esterni ). Come ormai ben saprete le materie della maturità vengono indicativamente pubblicate - anche guardando agli scorsi anni -Si tratta sia delle materie esterne che di quelle oggetto della seconda prova. Anche quest’anno, come lo scorso, per via della riforma è possibile che le tracce siano miste e che - di conseguenza - ci siano più materie oggetto della seconda prova.Partiamo dal presupposto che, come probabilmente già saprete,. Per quest’anno, attualmente, la data precisa ancora non è stata annunciata. Ciò vuol dire che. La sola e unica certezza? Ogni anno le materie esconoin una data unica sia per le materie di seconda prova che per le materie esterne. Tutte le materie della maturità 2020 sono indicate in un decreto emanato dal Miur. Negli scorsi anni è capitato più di una volta che alcuni ministri annunciassero la data di uscita delle materie e l’ora esatta, dando agli studenti la possibilità di saperlo immediatamente. Tenete d’occhio quindi - come del resto faremo noi - idelC’è poi un’altra questione. Il vecchio ministroha ceduto il posto alla nuova ministra della Scuola (scorporato da Università e ricerca), Lucia. Nota per essere già sottosegretario durante il mandato di Fioramonti,, appunto, ePer averesi può fare riferimento a quanto accaduto gli scorsi anni. Le date dell’annuncio del ministero sono sempre state - a parte qualche eccezione - nella seconda metà di gennaio. Ci siamo quasi, quindi, considerato chele date sono state le seguenti: