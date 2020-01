Materie maturità 2020 Miur: su www.istruzione.it è attivo il motore di ricerca

Maturità 2020: dove trovare la lista delle materie online

L'attesa è stata snervante ma finalmente finalmente è finita:! Sappiamo che avete aspettato tanto questo momento, ma ora non vi resta che andare a cercare il vostro indirizzo scolastico per mettere fine alla vostra curiosità.Se non sapete come cercare le, vi ricordiamo che da ora è attivo il sul sito del Miur , "Cerca le materie"!Come sapete bene, nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del ministro dell'Istruzione è comparsa una storia nella quale la protagonista era proprio lei, Lucia Azzolina, che sulle scalinate del Ministero dell’Istruzione ha annunciato la pubblicazione delle materie oggi 30 gennaio!Se siete curiosi di scoprire quali materie sono state affidate ai commissari esterni vi ricordiamo che da pochi minuti è attivo il motore di ricerca sul sito del Ministero ad esse dedicato, dove potrete trovare tutte le informazioni per ogni indirizzo.