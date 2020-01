Decreto Miur sulle materie, esami di maturità 2020

Materie maturità 2020: il decreto ufficiale del Miur

Maturità 2020: le materie interne ed esterne

L’impaziente attesa dei maturandi è finalmente giunta al termine:Anche quest’anno la consueta scadenza della pubblicazione delle materie interne ed esterne fissata entro gennaio, è stata rispettata nonostante la recente nomina della ministra dell’istruzioneÈ spettato a lei infatti il compito di scegliere la fatidica spartizione delle materie degli esami di maturità 2020 che avranno inizio a giugno.Ogni anno, questa informazione rappresentain quanto permette ai maturandi di conoscere su quali docenti interni al loro consiglio di classe potranno fare affidamento e quali materie invece spetteranno ai commissari esterni , ovvero professori sconosciuti e provenienti quindi da altri istituti diversi dal proprio.A darne notizia è statoda poco pubblicato, consultabile online cliccando sul seguente link:Guarda anche:È arrivato dunque il momento di scoprire come sono state suddivise le materie nella prossima maturità 2020! Clicca sul seguente link per conoscere tutti i dettagli riguardanti le materie interne ed esterne per tutti gli indirizzi scolastici:Per conoscere invece le liste complete con i nominativi dei commissari, l’attesa per i maturandi è ancora lunga dato che solitamente questa informazione viene diffusa a fine anno scolastico, intorno alla fine di maggio e l’inizio di giugno.Per rimanere aggiornato su tutte le successive notizie riguardo alla maturità 2020 in modo da essere sempre informato in tempo reale sui prossimi appuntamenti importanti, rimani sempre connesso su Skuola.net!